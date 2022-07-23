حبس ٥ سنوات غرامة ٣ مليون ريال.. عقوبة من يتلفظ ويشير بتلك الحركات على تطبيق التيك توك وتويتر

قال الكثير من الخبراء القانونيين في تصريحات لبعض الصحف السعودية، أن هناك الفاظ وحركات منتشرة على موقع التواصل الاجتماعي، مثل تطبيق التيك توك وتويتر، عقوبتها شديدة جدا قد تصل إلى السجن لمدة خمسة سنوات وغرامة مالية تصل الى ثلاثة ملايين ريال سعودي، وجاء هذا لمحاولة الحكومة السعودية المحافظة على عادات وتقاليد المجتمع السعودي ومنع انتشار تلك الظواهر.

عقوبة الإشارات أو الألفاظ و الحركات المسيئة

أكد الخبراء القانونيين، ان التحرش أو فعل الإيحاءات البذيئة، وضع القانون لها عدة عقوبات حازمة، فقد تسبب في الحبس والغرامة لمرتبكيها، وهذا وفقا لما يراه القاضي.

حيث من الممكن أن يقرر القاضي حبس المتحرش أو تغريمه أو الاثنين معا، فكل هذا وفقا لتقدير القاضي، ويرجع أيضا إلى مدى الضرر الذي فعله هذا المتحرش.

كما تقوم النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، بتوجيه الشرطة بالقبض على ذلك المتحرش للتحقيق معه، ثم احالته إلى المحكمة، ثم تقوم السلطة القضائية بفرض العقوبة المناسبة له.

كما أكد القانونيين على أن الألفاظ والعبارات المسيئة أو التي تسبب خدش للحياء، يجرمها القانون السعودي ويعاقب عليها.

كما أضافوا إلى ان أي فعل له دلالة غير أخلاقية أو تسئ لأي شخص على مواقع التواصل الاجتماعي، يتم معاقبة فاعلها بالعقوبات المذكورة.

الابلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر تطبيق كلنا أمن

في حالة تعرضك لأي ابتزاز أو تحرش لفظي على مواقع التواصل الاجتماعي، فيمكنك تبليغ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر تطبيق كلنا أمن، ويعتبر من التطبيقات التابعة للحكومة السعودية ويمكن تنزليها من المتجر بكل سهولة.

أو يمكنك الاتصال على رقم الأمن العام 00966114419688.

او الاتصال على الرقم الموحد 1909.

او الرقم الدولي 96611490866+.

او يمكنك التواصل مع وزارة الداخلية السعودية عبر منصة ابشر من هنا.