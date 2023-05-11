حالة من الجدل في الشارع السعودي بعد تصريحات بلوجر سعودية عن عودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

خلال الساعات القلية الماضية تصدر اسم البلوجر السعودية رهف القحطاني التريند في تويتر وذلك بعد حديثها عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فيديو عبر حسابها الشخصي، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعودي، مطالبين بضرورة محاكمتها لنشرها أخبار كاذبة من شأنها أن تثير البلبلة في الشارع السعودي.

تصريحات رهف القحطاني

قالت رهف القحطاني في الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عادة مرة أخرى، وأن الأشخاص الذين يقومون بالسهرات يتم ضبطهم وتزويجهم من الفتيات من خلال الهيئة ولا بد أ يمكث الزواج لأكثر من سنتين وإذا طلقها قبل السنتين يسجن ويدفع غرامة، وهذا بالنسبة لغير المتزوجين، أما بالنسبة للمتزوجين لا يتم التستر عليهم وإذا طلقها زوجها يتم تزوجها من الشخص الذي كانت معه وليس لها أي حقوق، وهو الأمر الذي اعتبره البعض أنه مهين للشعب السعودي وغير واقعي على الإطلاق.

🛑#رهف_القحطاني تعلن وتصرح انها رجعت الهيئة وتتحدث عن انظمة جديده pic.twitter.com/pUJOkPMMHP — مبارك ال مبارك🇸🇦 (@MBk6g) May 10, 2023

من هي رهف القحطاني؟

بعد تصدرها تريند تويتر خلال الساعات الماضية، بدأ البعض في البحث عن رهف القحطاني، فهي من مواليد السعودية في 6 من ديسمبر لعام 1998، اشتهرت بالفيديوهات عبر سناب شات عام 2021، وتزوجت في عمر صغير ودام الزواج لمدة عام وأخذت من زوجها شقة وسيارة، وتقوم بمشاركة الكثير من الفيديوهات من حياتها اليومية والأماكن التي تقوم بزيارتها.