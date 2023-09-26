حالة الطقس في المملكة اليوم 26-9-2023

توقع تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة طقس المملكة, اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحمل الأتربة والغبار، في بعض مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ويمتد تأثيرها أيضًا إلى المرتفعات في منطقة المدينة المنورة.

صورة تعبيرية عن حالة الطقس-المصدر: موقع وظائف الخليج

ووفقًا للتقرير، تشير الرياح السطحية على البحر الأحمر إلى اتجاه غربي إلى شمالي غربي بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/ساعة في الجزء الشمالي، واتجاه جنوبَ غربي إلى شمالي غربي بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/ساعة في الجزئين الوسط والجنوبي.

وتصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، ويتسبب ذلك في ارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر واحد، وقد يصل ارتفاع الأمواج إلى أكثر من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة في الجزء الجنوبي.

وتشير حالة البحر إلى أن الأمواج تكون خفيفة إلى متوسطة، وتصل إلى مائج في حالة تشكل السحب الرعدية الممطرة في الجزئين الوسطى والجنوبية. أما على خليج العرب، فتكون حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/ساعة، وتتراوح ارتفاع الأمواج بين نصف متر ومتر واحد، وتكون حالة البحر خفيفة الموج.

تنبيه 6 مناطق

كما أصدر المركز عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (جازان وعسير والمدينة المنورة والباحة وتبوك), فمن المتوقع أن تشهد أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة وتستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء.