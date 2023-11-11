أخبار السعودية

حالة الطقس في السعودية.. استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق

مصطفى شاهين

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية، من سقوط أمطار غزيرة على العديد من مناطق المملكة ابتداء من يوم الإثنين إلى الخميس المقبل.

سقوط أمطار غزيرة على السيارات

سقوط أمطار غزيرة على السيارات- المصدر: صحيفة اليوم

وأكد المركز الوطني، أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها غلى 60 كم على ساعة، محملة بالأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد.


وأشار المركز، إلى أن استمرار الأمطار تشمل مناطق “جازان، عسير، الباحة، مكة، تبوك، الحدود الشمال، القصيم، حائل، الرياض”، من متوسطة إلى غزيرة من يوم الإثنين حتى الخميس المقبل.

ويقوم المركز الوطني للأرصاد بتحديث تقارير الأحوال الجوية على مدار الساعة لتواكب جميع المستجدات أو التغيرات التي تشهدها مناطق المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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