حالة الطقس في السعودية.. استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية، من سقوط أمطار غزيرة على العديد من مناطق المملكة ابتداء من يوم الإثنين إلى الخميس المقبل.

سقوط أمطار غزيرة على السيارات- المصدر: صحيفة اليوم

وأكد المركز الوطني، أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها غلى 60 كم على ساعة، محملة بالأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد.

الأمطار المستمرة تسببت أيضاً في فيضان أنهار صغيرة في شمال فرنسا على ضفافها#اليوم التفاصيل | https://t.co/h5cKe6sLcz pic.twitter.com/Ti0QylPVA3 — صحيفة اليوم (@alyaum) November 9, 2023



وأشار المركز، إلى أن استمرار الأمطار تشمل مناطق “جازان، عسير، الباحة، مكة، تبوك، الحدود الشمال، القصيم، حائل، الرياض”، من متوسطة إلى غزيرة من يوم الإثنين حتى الخميس المقبل.

ويقوم المركز الوطني للأرصاد بتحديث تقارير الأحوال الجوية على مدار الساعة لتواكب جميع المستجدات أو التغيرات التي تشهدها مناطق المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.