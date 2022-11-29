المركز الوطني للأرصاد يعلن عن حالة الطقس غدا الأربعاء في السعودية

أعلن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية عن حالة الطقس غدا الأربعاء 30 نوفمبر 2022، حيث أكد المرصد أن درجات الحرارة العظمى ستراوح بين 33 و 34 درجة بينما تكون درجة الحرارة الصغرى حتى 17 درجة بالسودة، حيث ستشهد معظم مناطق المملكة غيوم وأمطار غزيرة، لذلك سنتعرف من خلال التقرير التالي حالة الطقس بجميع مناطق المملكة العربية السعودية تابعونا للنهاية لمعرفة ذلك بشكل مفصل.

حالة الطقس غدا

من المتوقع سقوط أمطار رعدية تكون مصحوبة برياح شديدة في العديد من مناطق المملكة ويكون الطقس غدا الأربعاء 29-11-2022 مائل للبرودة وغائم حيث ستبلغ درجة الحرارة العظمى 34 في كل من مكة، المدينة المنورة، جدة، جازان، الدوادمي، شرورة، القنفذة، أما رجة الحرارة الصغرى ستكون في مدينة السودة، القريات، عرعر، سكاكا، الباحة، تبوك، وإليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية م الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد السعودي.

حالة الموانئ يوم الثلاثاء 29-11-2022

البحر الأحمر

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة تصل إلى 50كم /ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط مع السحب الرعدية

ارتفاع الموج: متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار مع السحب الرعدية على الجزئيين الشمالي والأوسط

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج

الخليج العربي