حالة الطقس اليوم| الأرصاد تحذر مواطني 12 منطقة من تساقط أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

قام المركز الوطني للأرصاد الجوية بإصدار تنبيهات عبر الإنذار المبكر للتحذير من الأحوال الجوية وحالة الطقس اليوم السبت، ووفق البيان الصادر من الأرصاد اليوم، فإن العديد من مناطق المملكة العربية السعودية تشهد تقليات جوية.

المركز الوطني للأرصاد

تنبيهات الوطني للأرصاد

وقال الوطني للأرصاد أن 12 منطقة من مناطق المملكة ستشهد أمطار غزيرة وسيول ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وجاءت هذه المناطق وفق ما يلي.

منطقة مكة المكرمة. منطقة المدينة المنورة. منطقة الرياض. منطقة القصيم. منطقة الشرقية. منطقة الجوف. المنطقة الشمالية. منطقة تبوك. منطقة نجران. منطقة عسير. منطقة جازان. منطقة الباحة.

اقرأ معنا:

وسوف تشهد منطقة مكة المكرمة وجازان أمطار رعدية وسيول وصواعق ورياح مثيرة للرمال، وتدني للرؤية الأفقية، أما نجران فتكون الأمطار خفيفة ولكن تكون الرياح شديدة السرعة، وفي منطقة عسير والباحة تكون الأمطار متوسطة مع شدة الرياح التي تؤدي إلى انعدام الرؤية.