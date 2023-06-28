أخبار السعودية

حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى على مكة المكرمة وهطول أمطار على ثلاث مناطق أخرى

أحمد أبو الدهب

توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية في تقرير خاص عن حالة الطقس اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، أن يسود طقس حار على مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

- صورة 1 - حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى على مكة المكرمة وهطول أمطار على ثلاث مناطق أخرى

وفي نفس الوقت لا تزل الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة التي تصحبها رياح نشطة على عدة أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.
كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

قد يهمك:

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 2/ 7/ 2023

6 سعوديين ومقيمين في قبضة “الأمن العام” بسبب هذه الجرائم

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من أجزاء منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في نفس الوقت تتأثر الرؤية الأفقية بالأتربة التي تحجب الرؤية على بعض أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية بالمملكة العربية السعودية.

Avatar of أحمد أبو الدهب
أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، نجوم مصرية هو الموقع المحبب لدى قلبى مهما أكتب فى أي مكان فهو الموقع المفضل لدى على الإطلاق.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

أحدث المقالات