حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى على مكة المكرمة وهطول أمطار على ثلاث مناطق أخرى

توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية في تقرير خاص عن حالة الطقس اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، أن يسود طقس حار على مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وفي نفس الوقت لا تزل الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة التي تصحبها رياح نشطة على عدة أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من أجزاء منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في نفس الوقت تتأثر الرؤية الأفقية بالأتربة التي تحجب الرؤية على بعض أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية بالمملكة العربية السعودية.