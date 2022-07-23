الأرصاد تُصدر عدداً من التنبيهات حول حالة الطقس، أمطار غزيرة وجريان السيول مع انخفاض مستوى الرؤية في عدة مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، تقريره حول حالة الطقس والأحوال الجوية اليوم السبت في مختلف مناطق المملكة، وتوقَّع المركز هطول الأمطار الرعدية الغزيرة ونشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة في مُعظم الأرجاء.

الأرصاد تحذِّر من حالة الطقس في نجران والباحة

وحذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة من تأثيرات هطول الأمطار الرعدية المتوسِّطة إلى غزيرة الشدة، مترافقة مع زخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول والأودية، إضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار في مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتنبيهات حول الطقس في الرياض والشرقية

كما وجَّهت الأرصاد الجوية تنبيهات من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة إضافة إلى تكوُّن السحب الرعدية الممطرة فوق الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وتحديداً في صحراء الربع الخالي، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في كلٍّ من الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والرياض والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء، إضافة إلى حوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما ومرات، وكما في العبيلة وذعبولتن، وتمتد حتى الساعة السادسة من مساء السبت.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في مختلف المناطق

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد في المملكة استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة والمدينة المنورة، حيث تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم السبت في كلِّ من حفر الباطن والمدينة المنورة، بينما تكون أقلُّها في أبها، وفيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقَّعة في مختلف مناطق المملكة.