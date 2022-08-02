حالات منح المرأة حق فسخ الزواج 1444 الأحوال الشخصية بالمملكة توضح القانون الجديد وحقوق السيدات

صرح نظام الأحوال الشخصية الذي تم تطبيقه أن للسيدة الحق في إنهاء عقد الزواج بإرادتها الشخصية بشروط معينة منها إنهاء العقد لعدم الالتزام بالشرط وإنهاء العقد التعرض للإيذاء الشديد لها وإنهاء عقد الزواج لعدم الالتزام بدفع النفقة، ولمعرفة مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع وأهم المعلومات عن هذا القانون الذي يمنح للمرأة العديد من المزايا المختلفة التي تحقق العدل بين الزوجين وتحل العديد من المشاحنات حول النفقة والأطفال فيرجى متابعة مقالنا اليوم.

حالات منح المرأة حق فسخ الزواج

قام نظام الأحوال الشخصية بتحديد وقت معين للحكم في هذا الموضوع تطبيقا للقانون وإرساء العدل بين الطرفين ووضع النظام وقت كبير في الوصول إلى حكم عادل في هذه المسالة والرجوع إلى الآراء الفقهية للوصول إلى حكم إلزامي ينظم هذه المسألة، ومن أهم القوانين التي وضعت بخصوص هذه المسألة تتمثل في الآتي:

الحكم بالخلع باعتباره فسخا ليس طلاقا حتي لو بكلمة الطلاق داخل المحكمة وحصول الأم على حضانة أبنائها في حالة انفصالها عن زوجها .

في حالة رمي يمين الطلاق بالثلاثة تحسب طلقة واحدة وعدم اعتبار الطلاق في حالة غضب طلاق صحيح وحل الخلافات الزوجية حول دفع النفقة وما يرتبط بها.

ماذا يقدم قانون الأحوال الشخصية الجديد للمرأة؟

يعتبر قانون الأحوال الشخصية لإنهاء عقد الزواج داخل المملكة العربية السعودية من أهم القوانين داخل السعودية والذي يملك العديد من المزايا التي تثبت للمرأة حقوقها في حالات إيقاع الأذى عليها من الزوج وذلك بطريقة شرعية وتتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية وتتمثل أهم هذه المزايا في الآتي:

لابد أن تكون السيدة التي تقدم على الزواج قد بلغت من العمر 18 عام ولابد من استفادة السيدة على كامل نفقتها من الزوج.

المحافظة علي حقوق للأطفال ودفع كل المصروفات الخاصة بهم من جانب الأب.