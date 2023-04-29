بيان هام وعاجل من النيابة السعودية بشأن حالات تشديد العقوبة في تلك الجرائم

أصدرت منذ قليل النيابة السعودية اليوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 بيان تحذيري هام، حيث كشفت من خلاله عن حالات تشديد العقوبة في جرائم المخدرات، وذلك من أجل تحذير جميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة العربية السعودية، وناشدت الجميع بضرورة التعاون والإبلاغ عن المروجين والمهربين، وذلك من أجل التعامل السريع مع هؤلاء المجرمين.

حالات تشديد العقوبة في جرائم المخدرات

أوضحت النيابة من خلال بيان هام نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المخدرات آفة خطيرة تهدد أمن المجتمع والصحة، ويجب على الجميع التصدي لها خلال هذه المرحلة الهامة، وخاصة أنها تستهدف شباب المملكة وجميع المتواجدين على أراضيها.

وأضافت النيابة العامة السعودية أنه وفق المادة رقم 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يتم تشديد العقوبة على الجاني، وذلك في حالة استغلاله في ارتكاب الجرمية أحداً ممن يتولى تربيتهم أو من الأشخاص الذين له سلطه عليهم بشكل فعلي، أو في حالة استخدام قاصراً في تلك الجرائم.

حرصت النيابة السعودية على توجيه ذلك التحذير الهام لجميع المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها سوف تتعامل بقوة وحسم مع جميع المخالفين.

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المخدرات آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة. pic.twitter.com/cCrpkE1SAi — النيابة العامة (@bip_ksa) April 29, 2023

ناشدت النيابة السعودية الجميع خلال الفترة القليلة الماضية بضرورة الإبلاغ عن مروجي المخدرات، وذلك من خلال قنوات الاتصال الشرعية بها، حرصاً على أمن وسلامة المملكة وشبابها.