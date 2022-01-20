حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي وخطوات التقديم للحصول عليه

يعتبر معاش الضمان الاجتماعي وسيلة تطرحها حكومة المملكة العربية السعودية لمساعدة المواطنين السعوديين والأسر الفقيرة والأشد احتياجا داخل المملكة وذلك من خلال تقديم معاششهريى منز وزاره الموارد البشرية لضمان حياة كريمة وتوفير الاحتياجات الأساسية للحياة ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن المواطن من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، ومن أهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الدعم أن يكون المواطن سعودي الجنسية ولكن قامت الحكومة السعودية بعمل استثناء إلى المرأة المطلقة والأرملة والتي لا تحمل الهوية السعودية ولكن لديها أبناء سعوديين ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي وخطوات التقديم للحصول على المعاش.

يتم إيقاف معاش الضمان الاجتماعي في الحالات التالية:

عدم التزام المتقدم لشروط الاستحقاق في الضمان الاجتماعي.

إدخال بيانات غير صحيحة للفرد أو الأسرة المطالبة للدعم.

في حالة تحديث الضمان الاجتماعي للبيانات ووجود مشكلة يتم ايقاف المعاش في خلال 30 يوم وإبلاغ المستفيد.

عدم التزام المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي بخطة التأهيل الموضوعة من قبل الضمان الاجتماعي.

يتم إيقاف المعاش في حالة أن المستفيد يستطيع العمل ولم يتوجه إلى الخدمات التي تقدمها الدولة من فرص العمل والتدريب والتوظيف المتوفرة إلكترونياً

إذا كان المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي يقطن في مراكز الإيواء السعودية.

يتم إيقاف المعاش في حالة وفاة المستفيد أو رغبته في الاستغناء عن المعاش.

خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي

في البداية يقوم المواطن بالدخول إلى رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد عن طريق أدخل كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف وكلمة المرور.

كتابة رمز التحقق الوارد عبر رسالة نصية على الهاتف الذي تم تسجيله في الخانة المخصصة له.

مراجعة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها ثم الضغط على تسجيل.

حقوق المرأة المطلقة من خلال الضمان الاجتماعي