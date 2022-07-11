رابط حاسبة حساب المواطن التقديرية 1443 بعد فتح باب التسجيل في الدعم ca.gov.sa

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التابعة للمملكة العربية السعودية عن إطلاقها لحاسبة الحساب المواطن، وذلك نتيجة لحرصها الدائم على توفير كافة السبل التي تتعلق ببرنامج حساب المواطن وتعود بالنفع على المواطنين، وقد ازدادت عمليات البحث من قبل المستفيدين من البرنامج عن كيفية استخدام هذه الحاسبة، حيث يعتبر هذا البرنامج من أهم البرامج التي أطلقتها الوزارة بهدف تقديم الدعم إلى المواطنين الأكثر احتياجا.

كيفية استخدام حاسبة حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن على الحساب الرسمي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي عن توافر أداة الحاسبة التقديرية، وتهدف هذه الأداة إلى تمكن المستفيدين من حساب المبلغ المالي الذي يتم حصولهم عليه خلال كل شهر من قبل البرنامج، ويتم استخدام هذه الأداة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستفيد بالدخول على الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن من خلال هذا الرابط.

في البداية تسجيل الدخول من خلال كتابة بيانات الدخول.

ثم الضغط على الايقونة الخاصة بالحاسبة التقديرية.

القيام بتحديد الحالة الخاصة بالمستفيد من بين الاختيارات في القائمة.

ادراج جميع البيانات المطلوبة مع ضرورة تحري الدقة أثناء ذلك.

وأخيرا النقر على زر أحسب، وسوف يتم ظهور المبلغ الذي يتمكن المستفيد من الحصول عليه من قبل البرنامج.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن باستخدام رقم الهوية

يتمكن كافة المستفيدين من برنامج حساب المواطن من الاستعلام عن الدعم المقدم إليهم من خلال رقم الهوية فقط، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع برنامج حساب المواطن.

القيام بكتابة رقم الهوية الخاصة بالمستفيد في الخانة المخصصة له، وكذلك كلمة المرور.

ثم يتم اختيار زر دراسة الأهلية المتواجد في القائمة الرئيسية.

القيام باستعراض كافة التفاصيل المتوفرة حتى يتم التعرف على حالة المستفيد.

الجدير ذكره أنه يوجد العديد من المواطنين قدموا بعض الشكاوي والتساؤلات عن سبب نقص الدعم المقدم مؤخرا، و أكد البرنامج أن هذا الأمر نتيجة لعدم الاهتمام بتحديث البيانات بشكل مستمر، مما يؤدي إلى تقليل الدعم وتغيير معايير الاستحقاق المتمثلة في عدد أفراد الأسرة والدخل وكذلك اعمال التابعين.