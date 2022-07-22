حاسبة حساب المواطن 1444 والطريقة الصحيحة لاستخدامها

قام برنامج حساب المواطن بتوفير ما يُسمى حاسبة حساب المواطن التقديرية الآلية من أجل التحقق من القيمة المستحقة للمستفيدين وأيضًا المستفيدات، وهناك بعض المصادر التي تؤكد أنه تم إصدار أمرًا ملكيًا بإعادة فتح باب التسجيل وإعطاء فرصة للجميع للتسجيل مرة أخرى في حساب المواطن، بما أن المستفيدين من دعم حساب المواطن بشكل متكرر إلى قيمة هذا الدعم والذي عامة يتم تحديده وفقًا للكثير من العوامل المختلفة، ولهذا السبب تم الإعلان رسميًا من قِبل حساب المواطن على رابط للحاسبة وفقًا لأخر التعديلات التي تم الإعلان عنها ومن خلالها سيتمكن المواطن من معرفة قيمة دخل المستفيد.

الحاسبة الآلية لحساب المواطن

حاسبة حساب المواطن هي وسيلة يمكن للمستفيد من خلالها تحديد ومعرفة قيمة دعم حساب المواطن في خطوات بسيطة للغاية، دون إلزامك بالاتصال على خدمة العملاء أو الاستفسار من بعض الجهات المعنية، ويمكن التعرف على نتائج استحقاق دعم حساب المواطن من خلال هذه الخطوات الإلكترونية التالية:-

بداية ينبغي عليك الولوج إلى موقع حساب المواطن بشكل مباشر.

النقر على أيقونة ” الحاسبة التقديرية”.

القيام بتحديد بيانات المستفيد المطلوبة.

النقر على أيقونة “حساب”.

بعد هذه الخطوات قم بالإطلاع على المبلغ الذي سوف يحصل عليه المستفيد والمستفيدة من نظام دعم حساب المواطن.

شروط التسجيل في حساب المواطن

أن يتمتع المتقدم بالجنسية السعودية.

أن يكون مُقيمًا بالمملكة العربية السعودية.

أن يتعدى عمر المتقدم سن ال18 عام.

أن يكون الدخل الشهري للمستفيد محدود.

تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة إتمام عملية التسجيل.

لا ينبغي أن يكون المتقدم سجينًا أو مقيم بأحد دور الإيواء.

كم حساب المواطن الجديد

جدير بالذكر وقبل التحدث عن قيمة الدعم المُقدم يجب الإشارة إلى أنه يمكن الاستعلام عما تريدونه من رقم حساب المواطن عائل الأسرة وفقًا للتعديلات الجديدة من المقرر استحقاق مبلغ قدره 720 ريال سعودي.

عائل الأسرة وفقًا للتعديلات الجديدة من المقرر استحقاق مبلغ قدره 720 ريال سعودي. التابع الذي يتعدى عمره 18 عام سيكون مستحقًا لمبلغ حوالي 360 ريال سعودي.

التابع الذي تحت سن 18 عام سيكون مستحقًا لمبلغ 216 ريال سعودي ويمكن التأكد باستخدام حاسبة حساب المواطن.

طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية

بعد أن وفر البرنامج حاسبة تقديرية لمعرفة القيمة المستحقة للمستفيد من برنامج حساب المواطن، فقد قمنا بعرض طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن إلكترونيًا بالنقاط التالية:-