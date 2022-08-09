قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية بتوفير حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444 للمستفيدين من الدعم المالي المخصص لهم، وهي حاسبة إلكترونية تساعدهم على معرفة حساب الدعم، وهذا استكمالاً للدعم المقدم للأسر الفقيرة التي تحتاج إلى المساعدة والدعم من المملكة.

طريقة استخدام حاسبه الضمان الجديد

تستخدم حاسبه الضمان الاجتماعي المطور 1444 بالطريقة التالية:

يتم الدخول إلى رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور .sbis.hrsd.gov.sa ثم حدد دعم المستفيدين من الضمان الاجتماعي الجديد. بعدها ادخل قيمة الراتب الشهري لعائل الأسرة بالإضافة إلى قيمة معاش المتقاعدين أيضاً. إدخال قيمة الدخل المالي من أي جهة سواء كانت حكومية أو خاصة. تحديد قيمة أي دخل شهري آخر للأسرة، وإن كان دعم اجتماعي مثل حساب المواطن. ثم ادخل كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها. بعد ذلك أنقر على خِيار “أحسب”.

التسجيل جديد في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل جديد في الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الرسمي للضمان الاجتماعي. النقر على تسجيل جديد ثم تدوين البيانات المطلوبة مثل رَقم الهُوِيَّة وتاريخ الميلاد وكلمة المرور ورقم الجوال وغيرها. الموافقة على الشروط. الضغط على دخول. سيتم إرسال رسالة على رَقم جوال تحتوي على رمز التوثيق. إدخال الرمز والنقر على توثيق. سيتم إرسال رسالة تفيد بنجاح التسجيل. تدويم رَقم الهُوِيَّة وكلمة المرو ثم النقر على دخول. الدخول إلى المَلف الموحد واستكمال كافة البيانات المطلوبة مثل بيانات الدخل الشهري والسكن والتابعين وغيرها.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

وضعت وزارة التنمية عدد من الشروط اللازم استيفائها لكي يصل الدعم لمن يستحقه من محدودي ومتوسطي الدخل، وفيما يلي نستعرض مجموعة الشروط: