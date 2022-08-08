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حاسبة الرسوم البلدية.. أمانة الطائف توفر خدمة حاسبة الرسوم الأسهل والأسرع

محمد صفوت

أمانة الطائف تعمل بصورة مستمرة على تطوير الخدمات الرقمية، وذلك من أجل أن تسهل على العملاء الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها، وفي ذات السياق، قامت أمانة الطائف بتوفير خدمة حسبة الرسوم البلدية، وذلك من خلال منصة بلدي، والتي توفر خدمة التعرف على تكاليف الخدمات البلدية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر البلدية أو الأمانة.

خدمة حاسبة الرسوم الأسهل والأسرع

حاسبة الرسوم البلدية الأسهل والأسرع

يستطيع المواطنون التعرف على التكاليف الخاصة بالخدمات بطريقة صحيحة ومضمونة، وتعمل أمانة الطائف على تطوير الخدمة بصفة مستمرة من أجل أن ينال العملاء تجربة استخدام أفضل، وتقديم الخدمات في أقل وقت ممكن.

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تستطيع الذهاب لحاسبة الرسوم البلدية، واختيار نوع الخدمة التي تريد، ثم الضغط على احسب، لتجد أمامك التكاليف الخاصة بالخدمة بشكل سريع دون الحاجة لزيارة البلدية، بالإضافة إلى أنك ستتمكن من متابعة كافة الاجراءات التي تخصك دون الحاجة إلى مساعدة من مقدمي الخدمات.

حاسبة الرسوم البلدية من أمانة الطائف

تعتبر هذه الخدمات نقلة نوعية في تطوير المملكة، وتحولها إلى الرقمنة خلال السنوات القليلة القادمة، والتي بالتأكيد ستكون ذات إضافة قوية في تحقيق رؤية المملكة لعام 2030، والتي من شأنها أن تعمل على تقليل الزحام، واختصار الوقت، وراحة المواطنين.

بدأت المملكة رحلتها في التحول التكنولوجي، وقطعت المملكة شوطاً كبيراً في تطوير خدماتها، وتقديم أفضل سبل الراحة سواء للمواطنين أو المقيمين.

محمد صفوت

محمد صفوت، 24 سنة، طالب بكلية الهندسة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بإسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية


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