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حار على مكة المكرمة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم على مناطق المملكة

مصطفى شاهين

كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

حار على مكة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم على مناطق المملكة

أوضح المركز أن الطقس حار على “مكة والمشاعر المقدسة”، في حين أن هناك توقعات بوجود سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق منها “جازان، عسير، الباحة”.

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- صورة 1 - حار على مكة المكرمة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم على مناطق المملكة

وأكدت الأرصاد أن الرياح تنشط على مناطق معينة في “مكة المكرمة والمدينة”، فضلاً عن تأثر الرؤية الأفقية على أجزاء من “نجران، الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية”.

وأفاد التقرير الصادر ن المركز أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تصل سرعتها من 20 إلى 45 كم على الساعة، في حين أن الموج يرتفع من متر إلى مترين ونصف.

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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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