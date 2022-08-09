حادث مروح في الطائف ينتج عنه مصرع ثلاثة أشخاص

تلقى الدفاع المدني بمحافظة الطائف بلاغا يفيد بسقوط سيارة من نوع مازدا، وكان بداخلها ثلاثة أشخاص، من مطل جبلي بالهدا، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث لمباشرة أعمالها، ونجح الطاقم في العثور على الجثة الأولى، وبعد بحث طال بعض الوقت، تم العثور على الجثتين الآخريين.

ونشرت صفحة “عناوين الطائف” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” توثيقا للواقعة، وأرفقت فيديو مدته 8 ثواني، ظهر فيه أهبة الاستعداد لفرق الدفاع المدني في الموقع، وكتبت تغريدة فوق الفيديو جاء فيها: “سقوط مركبة بداخلها ثلاثة أشخاص، من مطل جبلي بالهدا في محافظة الطائف، والموقع الذي سقطت منه المركبة يوجد به ضباب كثيف، يعيق الرؤية، والدفاع المدني، عثر على شخص متوفي، وما زالت فرق الإنقاذ في الموقع للبحث عن الشخصين الأخرين”.

وأفادت قناة “العربية” بأن طريق الهدا تم إغلاقه من الاتجاهين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك تحسبا لأي تغيرات مناخية قد تطرأ في القادم من الأيام، ثم أعادت الجهات المختصة فتح الطريق مرة ثانية في الاتجاهين، وذلك بعد إغلاقه الوقائي، وذلك بعد سقوط الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

جدير بالذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني، دعت قبل ذلك لتوخي الحذر وأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات التي تصدر من الدفاع المدني، والتي يتم إعلانها أولا بأول عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك على خلفية الأحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها السعودية.