حادثة مأساوية.. مُقيم يتخلص من أخوات زوجته بطريقة بشعة

قامت الأجهزة المختصة بالإمارات العربية المتحدة بالتحفظ على مُقيم قام بقتل شقيقي زوجته، إثر خلاف أسري نشب بينهما قبل التخلص منهما.

تفاصيل الحادث المأساوي

قرر الجاني، البالغ من العمر 40 عامًا، إطلاق النار على الشقيقين، بعدما اعترضوا طريق سيارته، بسبب خلاف أسري نشب بين الزوج وزوجته، مما استدعي تدخل شقيقي الزوجة، لكن لم يتوصلوا لحلول لتقرر الزوجة العودة لبلادها اليمن، مما جعل هناك حالة من النفور والغضب من الزوج تجاه شقيقي زوجته، ليطالب الضحيتين في أحد المواقع بحي الرياض، والذي يقع شمالي محافظة جدة.

وشهد هذا الحي حضور الشقيقان، لكن زوج أختهم قام بإطلاق النار عليهم، ليسقطا قتيلين، لكن الجاني غادر مسرح جريمته مسرعًا.

وقرر الجاني اعتراض الهرب والبحث عن الخروج خارج الإمارات العربية المتحدة، لكم القوات الأمنية الإماراتية نجحت في التحفظ على القاتل بعد التحقيقات التي قامت بها، وذلك تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة، من أجل بدأ معرفة الدافع وراء قيامه بهذه الجريمة البشعة، حيث أن الجاني والمجني عليهما من محافظة واحدة وهي البيضاء باليمن، كما أن هناك صلة قرابة تجمعهما ببعضهما.

وترغب الأجهزة الأمنية الإماراتية في توقيع أقصى عقوبة على المتهم، وذلك ليكون عبرة لمن تسول له نفسه نشر الفوضى في البلاد.

ويحرص القائمين على الإمارات العربية المتحدة على أن تكون البلاد في سلام تام خلال الفترة المقبلة، بعد الإنجازات التي شهدتها خلال الفارة الماضية.