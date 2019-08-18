جيهان نصر بعد ظهورها تثير ضجة بسبب الـ 3 مليون دولار وحكاية قصري لندن وكندا

أصبحت جيهان نصر تريند في المملكة العربية السعودية خاصة أنها متزوجة من الشاعر ورجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي، وذلك بعد ظهورها أول أمس مع أبنائها الأريعة وهم ثلاثة بنات وولد في عرض مسرحي بعنوان الملك لير، بطولة يحيى الفخراني وكوكبة من نجوم الفن في مصر على رأسهم رانيا فريد شوقي، وقد التقطت الفنانة المصرية المعتزلة عدة صور تذكارية مع نجوم العرض، وعلى رأسهم هبة مجدي في وجود أبناءها وبمجرد نشر تلك الصور بدأت الأخبار تنتشر حولها من جديد وحول زوجها.

هدايا زواج جيهان نصر

كانت الفنانة المصرية في ذلك الوقت الذي طلبها فيه للزواج رجل الأعمال السعودي في أوج شهرتها، برغم قصر مشوارها الفني الذي لم يتخطى عامين في ذلك الوقت وكان ذلك بالتحديد في عام 1997، عندما التقت الشربتلي في لبنان أثناء عرض مسرحي لها مع الفنان سمير غانم، وقتها عرض عليها الشاعر السعودي الزواج منه بشرط أن تعتزل الفن بشكل نهائي ووافقت هي وأسرتها على ذلك.

قدم سعود الشربتلي في ذلك الوقت مهر قيمته مليون دولار لجيهان ومؤخر صداق مقداره مليون ونصف دولار، هذا بالإضافة إلى خاتم من الماس كانت قيمته في ذلك الوقت بـ 200 ألف دولار، وقدم لأسرتها هدية مقدارها 100 ألف دولار هذا بجانب قصرين أحدهما في كندا والآخر في لندن، وكل هذا تم الحديث عنه مؤخرًا بعد ظهورها مرة أخرى ليثير ضجة نظرًا لضخامة تلك المبالغ والهدايا في ذلك الوقت.