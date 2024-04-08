جود المناطق توفر 4419 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في رمضان

بدأت حملة جود المناطق في أولى ليالي شهر رمضان المبارك، بمشاركة عدد من أصحاب السمو أمراء المناطق ودعم من معالي وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ومشاركة أمانات المناطق؛ من أجل توفير حلول سكنية للأسر الأشد حاجة في مختلف مناطق المملكة.

وتإنطلقت الحملة في 17 منطقة ومحافظة حول المملكة برعاية أمراء المناطق لتتوافق مع كل منطقة بهويتها وأسلوبها وثقافتها، وتضمنت الحملة عددًا من الحملات الموجهة لكل منطقة من مناطق المملكة بهدف تغطية مستهدفاتها وتحفيز مشاركة المانحين والمتبرعين ليلمسوا أثر مساهماتهم بين أفراد مجتمعهم.

ونالت الحملة بعد تدشينها تبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بقيمة 100 مليون ريال، وتبرع سخي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -رعاه الله- بقيمة 50 مليون ريال.

وشهد شهر رمضان عطاء كبير من شركاء الحملة في القطاعين العام والخاص، ورجال الأعمال وكبار المانحين، وأهالي الجود من أفراد المجتمع في مختلف مناطق المملكة ليكون ثمارها تأمين 4419 وحدة سكنية للأسر المستفيدة بإجمالي تبرعات 800.315.180 ريالًا وبمساهمة أكثر من 284 ألف متبرع.

ويمكن القول أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات والفعاليات التي صاحبت إطلاق الحملة في مختلف مناطق المملكة لتعزيز التفاعل وتحفيز أفراد المجتمع ورجال الأعمال وكبار المانحين للمساهمة في الحملة، حيث شاركت إمارات وأمانات المناطق بفعاليات مختلفة، كان أبرزها إقامة 14 لقاء لكبار المانحين، وهو لقاء يجتمع فيه رجال الأعمال وكبار المانحين ومسؤولو الجهات الحكومية وأصحاب الشركات في كل منطقة لتعريفهم بالحملة ولتقديم العطاء خلال هذا اللقاء، حيث أقيمت هذه اللقاءات في إمارات منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، ومنطقة القصيم، ومنطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة الباحة ومنطقة نجران بحضور ورعاية أصحاب السمو أمراء المناطق، بالإضافة إلى ليلة جود المطورين العقاريين برعاية وحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ومبادرة الشركة الوطنية للإسكان.