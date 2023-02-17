عاجل .. إدارة الجوازات توضح حالات إصدار جواز السفر السعودي بـ10 سنوات وقيمة الرسوم الجديدة

تعمل المملكة العربية السعودية على راحة المواطن وذلك عبر توفير الوقت والجهد أثناء قضاء المصالح الحكومية المختلفة، ومن أبرز تلك المصالح الحكومية هي المديرية العامة للجوازات والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين عبر منصة أبشر الإلكترونية، وقد أتاحت المديرية لبعض مواطني المملكة تجديد أو إصدار جواز السفر السعودي 10 سنوات، كما حددت ايضاً قيمة الرسوم لتلك الخدمة وطريقة السداد، فتابعونا لمعرفة باقي التفاصيل.

إصدار جواز السفر السعودي بـ10 سنوات عبر أبشر

حددت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية شروط محدد ليقوم المواطن السعودي باستخراج أو تجديد جواز السفر الخاص به بـ10 سنوات، حيث بينت أنه لا بد ان يكون عمر المتقدم للحصول على الخدمة أكبر من 21 سنة، وأن يكون مقيم داخل المملكة أثناء عمل الخدمة وليس لديه اي مخالفات مرورية، ويمكن عمل جواز سفر 10 سنوات باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول لحسابك الشخصي بمنصة أبشر الإلكترونية.

ثم اضغط على خدمات أفراد الأسرة.

بعد ذلك اضغط على أيقونة إصدار جواز سفر لأفراد الأسرة.

ثم اضغط على إصدار جواز سفر شخصي.

قم بكتابة البيانات المطلوبة.

أرفق المستندات اللازمة أيضاً.

حدد مدة عمل الجواز.

اضغط على تقديم.

لا أريد جواز إلكتروني ولكن أرغب في جواز سفر ورقي ماذا أفعل؟

ورد تساؤل من أحد المواطنين عبر موقع الجوازات الرسمي يقول أنه لا يريد عمل جواز إلكتروني ويريد جواز ورقي، كما أضاف أنه ليس لديه تابعين، وقد ردت الهيئة على الاستفسار أنه لابد في تلك الحالة التقدم لأقرب مقر مصلحة جوازات وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة واتباع تعاليم الهيئة.

قيمة رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر السعودي

حددت المديرية العامة للجوازات قيمة رسوم عمل أو تجديد الجواز سواء للفرد أو التابعين، كما بينت أنه يمكن سداد تلك الرسوم عبر منصة أبشر أو عبر أحد القنوات البنكية، ويمكن استعراض قيمة الرسوم كما يلي: