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“جوازات جدة” تواصل إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة القادمين من السودان

محمد رضا

أعلنت المديرية العامة للجوازات بجدة، أنها تواصل إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة، القادمين من السودان وخصوصاً بعد نشوب الحرب الداخلية بين قوات الدعم السريع وبين قوات الجيش الوطني السوداني، ومن الجدير بالذكر أن هذا الإجراء ليس بالجديد على المملكة أو مصلحة الجوازات السعودية، حيث إنها دائما ما تمد يد العون للأشقاء العرب والمسلمين في جميع أنحاء الوطن العربي والإسلامي أجمع.

جوازات جدة تنهي إجراءات دخول رعايا السودان إلى المملكة

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  • ومن جانبها فقد واصلت المديرية العامة  المديرية العامة للجوازات بميناء جدة بالمملكة، تسهيل وإنجاز إجراءات دخول الرعايا العرب من الإخوة السودانيين إلى المملكة العربية السعودية.
  • كما تسابق المديرية العامة للجوازات الزمن من أجل سرعة إنهاء تلك الإجراءات.
  • وإضافة إلى ذلك فإن المديرية تسعى إلى حل مشكلة الأشقاء ممن لا يحملون تأشيرة الدخول إلى المملكة.
  • وذلك من خلال التنسيق المستمر مع ممثلي البلدان التابعين لها، في سبيل تسهيل دخول البلاد.
“جوازات جدة” تواصل إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة القادمين من السودان.

الجوازات السعودية تستعد لاستقبال الجالية السودانية

ومن الجدير بالذكر أن الجوازات تعمل في هذا الإطار على دعم المواقع المخصصة بقوة الإسناد الإنساني والتكنولوجي أو التقني.

وذلك بالتعاون المستمر بين عدد كبير من الجهات الحكومية بالمملكة، منذ بداية عمليات الترحال من جمهورية السودان العربية الشقيقة.

إضافة إلى أنها تعمل -ليل نهار- من أجل استقبال الجالية السودانية عبر الخطوط الجوية السعودية وعبر البحر.

“جوازات جدة” تواصل إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة القادمين من السودان.
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محمد رضا

محمد رضا مهندس جيولوجي "جامعة الأزهر بأسيوط"، احب الكتابة منذ الصغر، ومحرر في موقع نجوم مصرية، نسعى دائماً في موقع نجوم مصرية إلى الوصول إلى المعلومات الصحيحة، مع مراعاة تقديمها للقارئ بأسهل طريقة ممكنة، أحب القرآن الكريم وأعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهوى كرة القدم وكتابة بعض القصص القصيرة، وقراءة بعض المقتطفات التاريخية عن الحضارات القديمة، في أوقات الفراغ.

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