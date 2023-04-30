“جوازات جدة” تواصل إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة القادمين من السودان.

أعلنت المديرية العامة للجوازات بجدة، أنها تواصل إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة، القادمين من السودان وخصوصاً بعد نشوب الحرب الداخلية بين قوات الدعم السريع وبين قوات الجيش الوطني السوداني، ومن الجدير بالذكر أن هذا الإجراء ليس بالجديد على المملكة أو مصلحة الجوازات السعودية، حيث إنها دائما ما تمد يد العون للأشقاء العرب والمسلمين في جميع أنحاء الوطن العربي والإسلامي أجمع.

جوازات جدة تنهي إجراءات دخول رعايا السودان إلى المملكة

ومن جانبها فقد واصلت المديرية العامة المديرية العامة للجوازات بميناء جدة بالمملكة، تسهيل وإنجاز إجراءات دخول الرعايا العرب من الإخوة السودانيين إلى المملكة العربية السعودية.

كما تسابق المديرية العامة للجوازات الزمن من أجل سرعة إنهاء تلك الإجراءات.

وإضافة إلى ذلك فإن المديرية تسعى إلى حل مشكلة الأشقاء ممن لا يحملون تأشيرة الدخول إلى المملكة.

وذلك من خلال التنسيق المستمر مع ممثلي البلدان التابعين لها، في سبيل تسهيل دخول البلاد.

الجوازات السعودية تستعد لاستقبال الجالية السودانية

ومن الجدير بالذكر أن الجوازات تعمل في هذا الإطار على دعم المواقع المخصصة بقوة الإسناد الإنساني والتكنولوجي أو التقني.

وذلك بالتعاون المستمر بين عدد كبير من الجهات الحكومية بالمملكة، منذ بداية عمليات الترحال من جمهورية السودان العربية الشقيقة.

إضافة إلى أنها تعمل -ليل نهار- من أجل استقبال الجالية السودانية عبر الخطوط الجوية السعودية وعبر البحر.