جهود مكثفة للجنة الصداقة السعودية الكوسوفية البرلمانية بكوسوفا

عقد وفد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكوسوفية في أثناء الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية كوسوفا إجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة خالد بن محمد البواردي، بمعالي نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين السيد كريشنك أحمدي، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الكوسوفية بريشتينا.

بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تسهم وتساعد في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لا سيما ما يتعلق بالتعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الكوسوفي، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضور سفير خادم الحرمين

شارك في أحداث اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البانيا وغير المقيم لدى جمهورية كوسوفا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية فيصل حفظي.

أنشطة لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين

وفي سياق أخر، نظمت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكوسوفية اجتماعاً مع رئيس بلدية مدينة بودوجيفا السيد شبيتيم بوليقي, بحثا فيه آفاق التعاون في الشأن البلدي, فيما أشاد رئيس البلدية بما تشهده المملكة من تطور وحراك في الحفاظ على البيئة ، وبالمبادرات التي تقودها المملكة.

وعقد وفد مجلس الشورى اجتماعاً آخر مع مجموعة من الشركات التجارية المحلية اطلعوا على عرض مرئي للمشاريع المستقبلية في جمهورية كوسوفا، ومناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما يضم وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكوسوفية في مجلس الشورى خلال الزيارة، رئيس اللجنة عضو المجلس الأستاذ خالد بن محمد البواردي، و كلا من الأعضاء الدكتور خالد بن محمد السيف، والدكتورة ساميه بنت عبدالله بخاري، ومعالي المهندس عباس بن أحمد هادي، والدكتور علي بن أحمد القرني، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الراجحي ، والدكتور محمد بن عبدالله آل عباس.