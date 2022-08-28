«جميع الفئات».. وزارة الداخلية السعودية تكشف مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية

أعلنت وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية، مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية لجميع الفئات العمرية، موضحة أن الفئات العمرية للمواطنين تم تقسيما إلى 3 فئات في ما يتعلق بهذا الشأن، حيث أن لكل فئة مدة زمنية معينة للانتهاء، مؤكدة أن إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث يكون إجباريا عند إتمام ١٥ عاما.

الصلاحية طبقًا للفئات العمرية

وأوضحت وزارة الداخلية بالمملكة، أن مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية للفئة العمرية «من 15 عامًا إلى 30 عامًا» تكون 5 سنوات، أما مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية للفئة العمرية «من 31 عامًا إلى 50 عامًا» تكون 10 سنوات، أما مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية للفئة العمرية من 51 عامًا فيما فوق تكون 20 سنة وينطبق هذا على الذكور والإناث.

طريقة حجز موعد على «أبشر»

وكانت قد قالت وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية، إنه يتم تنفيذ الإجراءات الخاصة ببطاقة الهوية الوطنية، بعد حجز موعد إلكتروني من خلال الرابط التالي http://bit.ly/2lmXXdF عن طريق السجل المدني لصاحب الطلب، موضحة أنه يتم إظهار جميع المتطلبات في تذكرة الموعد، مؤكدة أنه لا يلزم تسجيل بصمة الأبناء عبر جهاز «أبشر»، بل يتم تجهيز المتطلبات والتوجه للموعد مباشرة.

وجدير بالذكر أن وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قد حذرت خلال الأيام الماضية، كافة المواطن والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، من رهن الوثائق الرسمية التابعة لهم مثل وثائق الفنادق، والقطاعات العامة والخاصة، ومحطات الوقود، ومحطات تأج السيارات والمستشفيات والمحلات التجارة، مؤكدة أنه بإمكان المواطن الإبلاغ عن الوثائق المفقودة مثل بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، وشهادة الميلاد والوفاة للمواطن أو أحد أفراد أسرته.

طريقة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة إلكترونيًا: