“جمعية الرعاية الصحية بتبوك” تدشن المرحلة الرابعة من حملة محاربة سرطان الثدي

دشنت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك، أمس، المرحلة الرابعة من حملتها التوعوية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، بالتعاون مع صحة المنطقة وكلية الطب بجامعة تبوك، وذلك بمول تبوك بارك.

صورة من المرحلة الرابعة لحملة الجمعية لمجابهة سرطان الثدي _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

وتشمل الفعاليات إقامة عددٍ من الأركان التي تؤكد أهمية الكشف المبكر والمبادرة إليه فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحلة الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95% بالإضافة إلى تقديم شروحات من القائمات على المعرض عن كيفية الفحص الذاتي، وطرق الوقاية منه، للكشف المبكر عنه.

وركزت الفعالية على توزيع عددٍ من المطويات التوعوية التي تحتوي على الإرشادات والنصائح للتقليل من الإصابة بسرطان الثدي بالابتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة، والحرص على ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية.