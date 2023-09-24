جمعنا الملايين بشروا والدته.. فايز المالكي يعلن اكتمال دية عتق رقبة حازم المطرفي بعد توسل أمه للمحسنين ويكشف المبلغ المجمع

في مظهرٍ لامع من التكاتف والتعاضد بين أبناء الوطن، أكد الفنان ونجم السوشيال ميديا، فايز المالكي، على إتمام مبلغ الدية التي تقدر بـ15 مليون ريال لعتق رقبة حازم المطرفي، حيث تم التوصل لاتفاق بتخفيض المبلغ لـ12 مليون ريال.

الفنان ومشهور السناب شات فايز المالكي - مصدر الصورة: المرصد.

وكانت أم الشاب حازم قد ظهرت في مقطع مؤثر تتوسل فيه لأهل الخير لمساعدتها في جمع مبلغ الـ5 ملايين ريال المتبقية. ولم يمضِ على نشر المقطع بواسطة فايز المالكي سوى خمس ساعات حتى استجاب الكثيرون وتم توفير المبلغ كاملاً.

وفي تعليقه على هذا الحدث المبارك، قال المالكي: “الحمد لله الذي استجاب لدعاء والدة حازم وعبر متابعي ومحبيّ، تمت مساعدتها وإكمال المبلغ. أسأل الله أن يثيب كل من قدم يد العون، وأن يجعلها في ميزان حسناتهم”.

بشرو والدة .. حازم ..تم تقفيل المبلغ كامل

واسال الله لي ولكم ولكل من تبرع ورتوت وتكلم وشارك الجنة#عتق_رقبة_حازم_عبدالله_المطرفي

اسالكم بالله ادعو من قفل المبلغ https://t.co/kuuqVMMU1Q — فايز المالكي (@fayez_malki) September 24, 2023

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مختلف بين مؤيد ومعارض، حيث قال بعض المعارضين في تعليقهم “هذا تعاون على الإثم القاتل يجب أن يتم التعامل معه بالمثل” وقال أخر “ما يستاهل اقط له حتى ريال و لا يسوى”.