أخبار السعودية

جمعنا الملايين بشروا والدته.. فايز المالكي يعلن اكتمال دية عتق رقبة حازم المطرفي بعد توسل أمه للمحسنين ويكشف المبلغ المجمع

أسماء صبري

في مظهرٍ لامع من التكاتف والتعاضد بين أبناء الوطن، أكد الفنان ونجم السوشيال ميديا، فايز المالكي، على إتمام مبلغ الدية التي تقدر بـ15 مليون ريال لعتق رقبة حازم المطرفي، حيث تم التوصل لاتفاق بتخفيض المبلغ لـ12 مليون ريال.

- صورة 1 - جمعنا الملايين بشروا والدته.. فايز المالكي يعلن اكتمال دية عتق رقبة حازم المطرفي بعد توسل أمه للمحسنين ويكشف المبلغ المجمع

الفنان ومشهور السناب شات فايز المالكي - مصدر الصورة: المرصد.

قد يهمك:

شروط الحصول على سكن مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي في السعودية

الطريقة الصحيحة لتنظيف الشبابيك من الغبار والأتربة المتراكمة بمسحة واحدة وبمكونات من مطبخك

وكانت أم الشاب حازم قد ظهرت في مقطع مؤثر تتوسل فيه لأهل الخير لمساعدتها في جمع مبلغ الـ5 ملايين ريال المتبقية. ولم يمضِ على نشر المقطع بواسطة فايز المالكي سوى خمس ساعات حتى استجاب الكثيرون وتم توفير المبلغ كاملاً.

وفي تعليقه على هذا الحدث المبارك، قال المالكي: “الحمد لله الذي استجاب لدعاء والدة حازم وعبر متابعي ومحبيّ، تمت مساعدتها وإكمال المبلغ. أسأل الله أن يثيب كل من قدم يد العون، وأن يجعلها في ميزان حسناتهم”.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مختلف بين مؤيد ومعارض، حيث قال بعض المعارضين في تعليقهم “هذا تعاون على الإثم القاتل يجب أن يتم التعامل معه بالمثل” وقال أخر “ما يستاهل اقط له حتى ريال و لا يسوى”.

Avatar of أسماء صبري
أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات