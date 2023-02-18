نفاذ جميع تذاكر جلسات “ليالي الدرعية 3” للفنان محمد عبده في أجواء شتوية وتجربة استثنائية من الطرب الاصيل

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات ليالي الدرعية عن موعد حفل محمد عبده في ثالث جلسات الموسم، وينظم هذا الحفل الضخم شركة روتانا للصوتيات، حيث سيقام يوم الاثنين المقبل الموافق 20-2-2023، من الجدير بالذكر أن أول نسخة من الليالي قد انطلقت في يناير الماضي، جذبت عدد كبير من الجماهير عشاق الطرب الأصيل، وكذلك النسخة الثانية منها حصلت على حضور جماهيري كبير، أجواء فنية مبهرة، وسوف نوضح لكم التفاصيل في المقال التالي.

جلسات ليالي الدرعية محمد عبده

تحمل جلسات ليالي الدرعية أجواء مميزة من الطرب الأصيل حيث تضمنت الجلسات الأولى والثانية مجموعة من المطربين والمغنين على مستوى المملكة والخليج والدول العربية.

حيث أحيا الحفل في نسخته الأولى نبيل شعيل، اصيل ابو بكر، فؤاد عبد الحميد، بالإضافة إلى ان النسخة الثانية أحياها كل من عبادى الجوهر، راشد الفارس، رامي عبد الله.

يحيى الحفل الختامي لجلسات ليالى الدرعية 2022 الفنان محمد عبده بمجموعة من أبرز أعماله الغنائية التي يعشقها الجماهير في ليلة أسطورية، وستقام الحفل الاثنين المقبل الموافق 20 فبراير، واعلنت اللجنة المنظمة لجلسات ليالي الدرعية نفاذ جميع تذاكر ليلة محمد عبده.

نفذت جميع تذاكر جلسات ليالي الدرعية للفنان محمد عبده 🎟️🎻 منتظرين شوفتكم 🤎#موسم_الدرعية #أصيلة_تفاصيله pic.twitter.com/doxr2RW0Dv — DiriyahSeason | موسم الدرعية (@DiriyahSeason) February 17, 2023

ماذا يقدم موسم الدرعية

يشهد الموسم انضمام نخبة من الفنانين العرب لإحياء ليالي الدرعية من المملكة، والخليج والعالم العربي.

سماع الطرب الأصيل.

مجموعة من الفعاليات والعروض الفنية والموسيقية.

امتزاج الأصالة والمعاصرة من خلال انعكاس الثقافة السعودية في أجواء شتوية.

دخول مجاني وفعاليات متجددة ومطاعم متنوعة كل هذا وأكثر في نهائي #كأس_العالم_للدراجات_الاستعراضية غدًا 😍✨#موسم_الدرعية #أصيلة_تفاصيله #مهرجان_الدرعية_الحضري — DiriyahSeason | موسم الدرعية (@DiriyahSeason) February 17, 2023

توفير مجموعة من الأنشطة تناسب جميع الاعمار يستمتع بها الزوار والحاضرين.