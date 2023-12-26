“جريمة مروعة هزت المدينة المقدسة”.. إعدام جان في مكة تجرد من إنسانيته وقتل بريئًا

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في منطقة مكة المكرمة، حيث تم تنفيذ الحكم بحق حامد بن أحمد بن دوس العامري – سعودي الجنسية – الذي قُدم على قتل محمد بن أحمد بن غصاب الشمراني – سعودي الجنسية – بطعنه بسكين وتسبب في وفاته.

شعار وزارة الداخلية السعودية - مصدر الصورة: ويكيبيديا

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته والحُكم بقتله قصاصًا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ الحُكم، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا يوم الاثنين 12 / 6 / 1445هـ الموافق 25 / 12 / 2023م بمنطقة مكة المكرمة.

وتؤكد الوزارة حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.