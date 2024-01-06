جريمة قتل شاب سعودي تهز المملكة.. ومكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن الجناة

بعد تفاعل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مع حادث قتل الشاب السعودي محمد بن راجح السبيعي على يد مجموعة من الإثيوبيين في مدينة جدة، أصبح هاشتاج “المغدور محمد السبيعي” الأكثر تداولًا على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث انتشرت صور المتهمين وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذا الحادث المروع الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي.

علم المملكة العربية السعودية يرفرف في السماء - مصدر الصورة: CNN

ومن جانبه، تم الإعلان عن مكافأة قدرها 100 ألف ريال لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على الجناة في إطار مكافحة الجريمة، بالإضافة إلى منشور آخر يؤكد أن المتهمين حاليًا متواجدون في منطقة الطائف ويخططون للهرب خارج المملكة باتجاه جازان.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة في بيان سابق بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغًا عن تعرض مواطن لإطلاق النار أثناء تواجده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان، مما أسفر عن وفاته على الفور، وأكد أيضًا أنها تعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.