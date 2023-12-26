“جريمة بشعة هزت العاصمة السعودية”.. إعدام جان في الرياض قتل مقيمًا بوحشية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل حدًا في منطقة الرياض، حيث ارتكب شاهين مياه – بنجلاديشي الجنسية – جريمة قتل بحق اوزال مد شان مياه – بنجلاديشي الجنسية – باستدراجه وطعنه بسكين في ظهره وعنقه ثم نحره، مما أدى إلى وفاته.

علم المملكة العربية السعودية يرفرف في السماء - مصدر الصورة: CNN

وقامت الجهات الأمنية بتوجيه الاتهام للجاني والقبض عليه، وثبتت إدانته بجريمته بعد صدور صك بحقه، وتم إصدار حكم القتل حدًا بسبب خطورة جريمته ولتأمين سلامة المجني عليه، وتم تنفيذ الحكم يوم الثلاثاء 13 / 6 / 1445هـ الموافق 26 / 12 /2023م بمنطقة الرياض.

وتؤكد وزارة الداخلية في بيانها حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في جميع من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وحذرت كل من يفكر في الإقدام على مثل هذه الأعمال أن العقاب الشرعي سيكون مصيره.