أخبار السعودية

جريمة بشعة في مكة “جثة الأم مهشمة الرأس”.. القبض على قاتل والدته وخادمتها

محمد عبد الحميد

ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 38 عاما، بتهمة قتل والدته وخادمتها في مدينة مكة المكرمة. حيث قام القاتل بضرب والدته على رأسها وقام بضرب خادمتها بمطرقة حديدية في المنزل في حي الشوقية بمكة.

قاتل والدته وخادمتها

ثم اتصل القاتل بنفسه بشرطة الكعكية في مكة، حوالي الساعة الثالثة ظهراً، يوم الاثنين، وأبلغ عن الجريمة ووصلت الشرطة إلى مسرح الجريمة واعتقلت القاتل دون أي مقاومة، وأحيل لاحقا إلى جهات التحقيقات لاستكمال الإجراءات.

وقالت مصادر لصحيفة عكاظ السعودية، إن القاتل كان يعاني من اضطرابات نفسية، وكانت هناك عدة حالات سابقة لجرائمه بحق والدته، منها اعتداءات متكررة عليها.

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تم العثور على المرأة التي تبلغ من العمر 80 عاما، ميتة في غرفة النوم ورأسها محطم، بينما تعرضت خادمتها للضرب حتى الموت في المطبخ. وقالت مصادر بالشرطة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الاثنين توفيا بعد إصابتهما بجروح قاتلة إثر ضربهما بمطرقة حديدية.

محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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