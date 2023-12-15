جراحة دقيقة في الحبل الشوكي تعيد الأمل لمريض بالمدينة المنورة

نجح فريق متخصص في جراحة العظام والعمود الفقري في مدينة الملك سلمان الطبية في تحسين حالة مريض في العقد الثاني من العمر، الذي كان يعاني من ضغط على الحبل الشوكي والنخاع المستطيل.

أطباء يجرون عملية جراحية - مصدر الصورة: CNN

ووفقًا لتصريحات التجمع الصحي في المدينة المنورة، وصل المريض إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة في الفقرات العنقية مما أدى إلى فقدانه للوعي، حيث تم استقباله وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وكشف التشخيص على عدم استقرار في الفقرات العنقية وقاع الجمجمة نتيجة تشوه خلقي، وكان ذلك سببًا في الضغط الشديد على قناة الحبل الشوكي والنخاع المستطيل، مما كان قد يؤدي إلى شلل دائم أو حتى الوفاة.

فقد قام الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية دقيقة لتخفيف الضغط على الحبل الشوكي والنخاع المستطيل، وثبيت الفقرات العنقية والجزء السفلي من الجمجمة، باستخدام أحدث التقنيات مثل أجهزة الرصد العصبي ونظام الملاحة العصبية، وانتهت العملية بنجاح، وغادر المريض المستشفى في حالة صحية جيدة.

بالإضافة إلى ذلك، يشار إلى أن طوارئ مستشفيات مدينة الملك سلمان الطبية استقبلت 83017 مستفيدًا في الربع الثالث من عام 2023م، وتمت إجراء 3473 عملية جراحية خلال نفس الفترة.