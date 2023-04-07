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جراء موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز.. السعودية تعلن عن انطلاق فعاليات الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري بشهر رمضان 1444

محمد رضا

جراء موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن انطلاق فعاليات الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري بشهر رمضان المبارك 1444، وسوف تبدأ الحملة في انطلاقتها بداية من يوم الإثنين المقبل، والذي سوف يوافق 19 رمضان 1444 على التقويم الهجري، في حين سوف يوافق 10 أبريل 2023 ميلاديا.

انطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري بشهر رمضان 1444

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ومما لا شك فيه أن انطلاق الحملة في عامها الثالث، قد جاءت في إطار النجاح الكبير التي قد قامت الحملة بتحقيقه خلال العام الأول والثاني من الحملات الوطنية للعمل الخيرية داخل المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر إنه يمكن للمتبرعين بالحملة الخيرية الثالثة، التبرع من خلال منصة إحسان للأعمال الخيرية.

تلك المنصة التي لطالما حققت نجاحاً كبيراً داخل المملكة العربية السعودية.

والتي دائما ما تسعى إلى خدمة كافة مؤسسات المملكة الخيرية، من أجل مساعدة المحتاجين.

ولقد حققت المنصة منذ تأسيسها حوالي 3.4 مليارات ريال سعودي، كإجمالي عدد التبرعات التي يستفيد منها حوالي 5 ملايين مستفيد.

وتم تأسيس “منصة إحسان”، من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ويتم الإشراف على المنصة من قبل 12 جهة حكومية.

جراء موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز.. السعودية تعلن عن انطلاق فعاليات الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري بشهر رمضان 1444.

نجاحات الحملة الوطنية للأعمال الخيرية داخل المملكة العربية السعودية

وكما ذكرت بعض الوسائل الإعلامية الكبيرة داخل المملكة العربية السعودية، فإن هذه الحملة جاءت وفقا لما قد أقره خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، في ظل حرص المملكة على تقديم المزيد والمزيد من الأعمال الخيرية المختلفة، من أجل استفادة الكثير من المواطنين المحتاجين لهذه الحملة، وخصوصاً في ظل الشهر الكريم الذي تمر به كل الأمة الإسلامية.

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محمد رضا

محمد رضا مهندس جيولوجي "جامعة الأزهر بأسيوط"، احب الكتابة منذ الصغر، ومحرر في موقع نجوم مصرية، نسعى دائماً في موقع نجوم مصرية إلى الوصول إلى المعلومات الصحيحة، مع مراعاة تقديمها للقارئ بأسهل طريقة ممكنة، أحب القرآن الكريم وأعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهوى كرة القدم وكتابة بعض القصص القصيرة، وقراءة بعض المقتطفات التاريخية عن الحضارات القديمة، في أوقات الفراغ.

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