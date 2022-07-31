جديد أسعار البنزين في السعودية لشهر اغسطس 2022

الكثير من الصناعات تقوم وتعتمد على البِترول فالكثير من الدول تعتبر البِترول عصب الصناعات فيها حيث تقام على البِترول العديد من الصناعات المهمة التي تنشط اقتصاد الدولة، ويحرص الكثير من الاقتصاديين على معرفة أسعار البِترول أول بأول، وكذلك أصحاب الشركات التي تعتمد في صناعاتها على البِترول، خلال هذا المقال سنتعرف على سعر البِترول لشهر أغسطس 2022.

سعر البِترول في المملكة العربية السُّعُودية

يبحث الكثير من المهتمين و الاقتصاديين وأصحاب الصناعات في المملكة العربية السُّعُودية عن سعر البِترول في المملكة، حيث تصدر شركة ترامكو عملاق النفط السعودي تحديثات مستمرة ودورية لأسعار النفط، حيث تتغير هذه الأسعار كل شهر تقريباً تغيرات طفيفة، بالنسبة لأسعار شهر أغسطس سنتعرف عليها في الفَقَرة التالية.

أسعار البِترول لشهر أغسطس 2022

تعتبر شركه أرامكو هي المخول الوحيد المسؤول عن أصدار أسعار النفط كل شهر تقريباً، حيث تصدر شركة آرامكو بداية كل شهر، تحديثاً مستمراُ لأسعار النفط على صفحتها عبر المنصات المختلفة، تما بخصوص سعر النفط لشهر أغسطس فإنه لم يطرأ أي تغيير على أسعار شهر تموز، حيث لم تصدر الشركة تحديثات شهر أغسطس حتى هذه اللحظة لتبقى الأسعار كما هو في شهر يوليو تموز 2022.

أهم أسعار النفط في شهر يونيو 2022

حسب ما تم نشره على صفحة شركة أرامكو فقد جاءت أسعار البنزين لهذا اليوم كالتالي:

بنزين أوكتان 91 هو 2.18 ريال/ لتر.

بنزين أوكتان 95 هو 2.33 ريال/لتر.

الديزل 0.63 ريال/لتر.

الكيروسين 0.81 ريال/لتر.

غاز البِترول المسال هو 0.90 ريال/لتر.

رابط الاستعلام عن أسعار البِترول 2022

يستطيع المهتمون التعرف على أسعار النفط التي تصدرها شركة ارامكو بشكل دوري وكل شهر تقريباً، بواسطة الدخول إلى الرابط الموقع، حيث تستطيع التعرف على كافة أسعار البنزين ومشتقاته، من شركة أرامكو المختصة والرائدة في البنزين في المملكة العربية السُّعُودية، إلى هنا عزيزي المتابع نكون قد أنهينا حديثنا، الذي وضح لنا أهم أسعار البنزين لشهر أغسطس وكذلك رابط الاستعلام عن أسعار النفط لشهر أغسطس 2022.