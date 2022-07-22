جدول معاشات الضمان الاجتماعي المطور 1444 بعد التعديل للمستفيدين

ازدادت مؤشرات البحث مؤخرا حول جدول معاشات الضمان الاجتماعي المطور من قبل الأفراد والأسر المستفيدين من الدعم المالي المقدم من قبل البرنامج، حيث يتم صرف هذا المبلغ بشكل شهري من مال الزكاة التي يتم جمعها من المؤسسات والشركات الكبرى، وذلك بهدف مساعدة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة الخاص بهم، ويتم تقديم هذا الدعم بناء على مجموعة من الضوابط اللازم توافرها في المتقدمين حتى يتم قبولهم وحصولهم على الدعم المالي.

جدول معاشات الضمان الاجتماعي المطور

تداولت الأخبار خلال الأيام القليلة الماضية حول زيادة معاشات الضمان الاجتماعي المطور وكذلك المعاش الخاص بحساب المواطن بناء على أوامر ملكية تم إصدارها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم التأكيد أنه سوف يتم صرف قرابة 20 مليار ريال سعودي لجميع الأسر المستفيدين من الدعم، وذلك بهدف مساعدتهم على مواجهة تحديات الحياة والظروف الاقتصادية التي تواجه العالم.

يتم تحديد معاش الضمان الاجتماعي المطور بناء على عدد الافراد داخل الأسرة، وقد يأتي جدول المعاشات كالتالي:

يحصل الفرد الواحد فقط على معاش شهري قدره 1100 ريال سعودي.

يتم صرف معاش شهري للأسر المتكونة من فردين مقداره 2750 ريال سعودي والأسر المتكونة من ثلاث افراد 3140 ريال سعودي.

يبلغ المعاش الشهري الخاص بالأسر المتكونة من خمس أفراد نحو 4280 ريال سعودي.

يتم تقديم راتب الضمان الاجتماعي بعدة ترتيبات تتمثل في دعم الغذاء الذي يبلغ قدره نحو 84 ريال سعودي، ودعم الكهرباء 72 ريال سعودي، بالإضافة إلى مبلغ الاستحقاق المقدم إلى كل فرد والذي يصل إلى 1100 ريال سعودي، ليكن المجموع الكلي 1256 ريال سعودي، بجانب العمل بمجموعة من الضوابط حتى يتم تقديم الدعم إلى الأفراد المستحقة فقط.

كيفية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور