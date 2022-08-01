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جدول معاشات الضمان الاجتماعي المطور واستعلام الحالة بالسجل المدني

محمد أحمد

يُعتبر جدول معاشات الضمان الاجتماعي المطور 1444 من أهم البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية للأسر المحتاجة الأشد فقرًا من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي يصادف الصرف أول كل شهر ميلادي، حيث وضعت الحكومة برنامج مساعدة مالية شهرية تُمنح للأشخاص المستحقين شهريًا، لمساعدتهم على العيش ومواجهة الغلاء، ومن خلال موضوع اليوم سنوضح لكم جدول المعاشات الخاص بالضمان الاجتماعي المطور وكذلك الاستعلام عن الحالة بالسجل المدني.

جدول معاشات الضمان الاجتماعي المطور واستعلام الحالة بالسجل المدني

جدول معاشات الضمان الاجتماعي المطور 1444

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رواتب خاصة للأشخاص المستحقين على حسب عدد الأفراد في الأسرة الذين يستحق لهم صرف المعاش كل شهر، ووضع الجدول تسلسل معاشات الضمان الاجتماعي 1444 وهو كالتالي:

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قيمة الراتب

مبلغ المعاش
معاش الفرد الواحد 2000 ريال سعودي
الأسرة المكون من فردين 2750 ريال سعودي
الأسرة المكونة من ثلاث أفراد 3140 ريال سعودي
معاش الأسرة المكونة من 4 أفراد 3710 ريال سعودي
الأسرة المكونة من 5 أفراد 4280 ريال سعودي
الأسرة المكونة من 6 أفراد 4840 ريال سعودي
معاش الأسرة المكونة من 7 أفراد 5420 ريال سعودي
معاش الأسرة المكونة من 8 أفراد 6000 ريال سعودي
معاش الأسرة المكونة من 9 أفراد 6560 ريال سعودي
معاش الأسرة المكونة من 10 أفراد 7120 ريال سعودي
معاش الأسرة المكونة من 11 فرد 7680 ريال سعودي
معاش الأسرة المكونة من 12 فرد 8260 ريال سعودي
معاش الأسرة المكونة من 13 فرد 8820 ريال سعودي
جدول الضمان الحد المانع
جدول معاشات الضمان الاجتماعي المطور واستعلام الحالة بالسجل المدني

استعلام الحالة بالسجل المدني 1444

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة استعلام الحالة بالسجل المدني، وذلك من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • اضغط على استعلام عن بيانات مستفيدي الضمان (أفراد).
  • كتابة المعلومات المطلوبة مثل (رقم السجل المدني، ورقم الضمان الخاص بك)
  • ثم إدخال رمز التحقق المرئي.
  • اضغط في النهاية على “عرض”.
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مع العلم أنه سيتم تحويلك على صفحة جديدة تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بحالة طلب المستفيد.

محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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