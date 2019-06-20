جدول صرف الرواتب 2019 بالميلادي والهجري وموعد نزول رواتب الشهر الجاري بعد “الأوامر الملكية”

ننشر جدول صرف الرواتب السعودية بعد أن تم إصدار أوامر ملكية كريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه- تقضي بتوحيد موعد صرف الرواتب الحكومية، وتحديد تاريخ 27 من كل شهر ميلادي موعداً لإيداع الرواتب السعودية في الحسابات البنكية للموظفين الحكوميين بالمملكة العربية السعودية، حيث كانت الرواتب في السابق يتم صرفها وفقاً للتقويم الهجري، ثم جاء التعديل من قبل وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد السعودي، لتصبح مواعيد نزول الرواتب السعودية بالتقويم الشمسي أو بالأبراج الشمسية.
وقد أدى ذلك إلى إغضاب العديد من المواطنين واستياؤهم وأعلنوا عن رغبتهم بعودة جدول صرف الرواتب بالتاريخ الهجري، أو عودة نظام صرف الراتب للتقويم الهجري مرة أخري، ومن هنا جاءت الاستجابة الكريمة سريعةً من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لنداءات العديد من المواطنين نتيجةً للمساوئ التي لحقت بهم جراء تحديد نزول رواتب الموظفين في الخامس من كل برج شمسي، ليحدد مواعيد صرف رواتب 2019 موظفي الدولة بالتقويم الميلادي ليكون بتاريخ السابع والعشرون من كل شهر ميلادي، وفي نهاية المقال نُرفق موعد صرف ونزول رواتب الشهر الجاري.
جدول صرف الرواتب 2019
جاء الأمر الملكي القاضي بصرف الرواتب وفقاً للتقويم الميلادي، وذلك للتخفيف علي أبناء الوطن وبناته، ولكي يكون هناك موعداً يتميز بالثبات والاستقرار بدلاً من الخامس من كل برج، حيث تم تحديد يوم 27 من كل شهر ميلادي موعداً لنزول الرواتب للعاملين في قطاع الدولة العام، ولم يقتصر الأمر علي هذا فحسب، ولكن أمر الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بتوحيد مواعيد فواتير الخدمات في الأسبوع التالي لصرف الرواتب، وذلك من أجل التيسير علي المواطنين جراء الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 الحكيمة، ويمكنكم التعرف علي مواعيد نزول رواتب الموظفين بالتاريخ الهجري والميلادي من خلال الإطلاع علي جدول صرف الرواتب 2019 المرفق.
جدول الرواتب السعودية 2019
|مسلسل
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|1
|الأحد
|21 جمادي الأولي 1440هـ
|27 يناير 2019
|2
|الأربعاء
|22 جمادي الأخرة 1440هـ
|27 فبراير 2019
|3
|الأربعاء
|20 رجب 1440هـ
|27 مارس 2019
|4
|الأحد
|23 شعبان 1440هـ
|28 أبريل 2019
|5
|الاثنين
|22 رمضان 1440هـ
|27 مايو 2019
|6
|الخميس
|24 شوال 1440هـ
|27 يونيو 2019
|7
|الأحد
|25 ذو القعدة 1440هـ
|28 يوليو 2019
|8
|الثلاثاء
|26 ذي الحجة 1440هـ
|27 أغسطس 2019
|9
|الخميس
|27 محرم 1441هـ
|26 سبتمبر 2019
|10
|الأحد
|28 صفر 1441هـ
|27 أكتوبر 2019
|11
|الأربعاء
|30 ربيع الأول 1441هـ
|27 نوفمبر 2019
|12
|الخميس
|29 ربيع الثاني 1441هـ
|26 ديسمبر 2019
الرواتب السعودية
من خلال جدول صرف الرواتب السابق بإمكانكم التعرف علي مواعيد نزول رواتب جمادي الأولى 1440، ومواعيد صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي لمدة عام ميلادي كامل، وقد أمر خادم الحرمين الشريفين أيضاً بعدد من الأوامر الملكية الهامة المتعلقة بصرف مبالغ مالية، حيث أمر بعودة العلاوة السنوية المتوقفة بأمر ملكي للعام الهجري السابق 1438، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2018 الجاري، وقد أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توحيدها لموعد إصدار فاتورة الكهرباء تنفيذاً للأمر الملكي الكريم، حيث سيتم إصدار فواتير الكهرباء بالمملكة العربية السعودية في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم الإصدار على مدار عدة أيام متتالية لباقي المشتركين ممن لم تصدر لهم فواتيرهم، ويمكنكم التعرف على موعد صرف رواتب حساب المواطن للمسجلين بالبرنامج.
تحديث: أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أوقات دوام البنوك السعودية خلال شهر رمضان 1440 المبارك، حيث ستكون أوقات العمل اليومية الرسمية للبنوك بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتعامل مع الجمهور خلال أيام شهر رمضان اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً، ومن يرغب في التعرف على موعد ومدة إجازة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية.
موعد صرف راتب يونيو 2019م| رواتب شوال 1440
من المقرر أن يتم إيداع الرواتب الحكومية في حسابات موظفي الدولة البنكية مباشرةً في الموعد المحدد للصرف (في السابع والعشرين من الشهر الميلادي الجاري تنفيذاً للأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه)، وبالتحديد فسوف يتم نزول رواتب يونيو 2019 طبقاً للموعد الرسمي المذكور في التالي وفقاً لتقويم أم القري بمشيئة الله تعالي.
ويتساءل العديد من المواطنين/المواطنات بالمملكة العربية السعودية ممن يعملون بالوظائف الحكومية عن موعد نزول رواتب شوال 1440هـ التي سييتم صرفها -بمشيئة الله تعالى- خلال شهر يونيو 2019 ميلادية، وهنا يجب العلم بأن مواعيد الصرف سوف تكون وفقاً للمواعيد المحددة سابقاً من قبل وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي ما لم يتم التصريح رسمياً من قبل الوزارة بغير ذلك، سواء كان بتقديم أو تأخير مواعيد صرف الرواتب، وطبقاً للمواعيد الواردة في جدول صرف الرواتب فسوف يكون موعد إيداع الرواتب السعودية وفقاً للتالي:
- موعد صرف الرواتب الحكومية السعودية: الخميس بتاريخ 27 يونيو 2019 الموافق لتاريخ 24 شوال 1440هـ.
كم الوقت المتبقي على نزول الراتب؟| رواتب شهر شوال 1440
بحساب الوقت المتبقي علي إيداع الرواتب الحكومية رواتب شهر شوال 1440 اعتباراً من اليوم الخميس بتاريخ 20 يونيو 2019م الموافق لتاريخ 17 شوال 1440هـ وحتي يوم الصرف المُحدد للسائلين عن متى نزول الرواتب الحكومية، فإن المدة الزمنية المتبقية على نزول الرواتب هي (7 أيام)، وذلك وفق جدول صرف الرواتب السعودي 2019، ويمكنكم التعرف على موعد نزول الرواتب السعودية من خلال الجدول التالي:
|الراتب
|الوقت المتبقي
|الرواتب الحكومية
|7 أيام
|التقاعد الخاص “ساند”
|11 يوماً
|التقاعد الحكومي
|5 أيام
|حافز
|14 يوماً
|الضمان الاجتماعي
|14 يوماً
|التأهيل
|6 أيام
|حساب المواطن
|20 يوماً
وقد تم التصريح رسمياً من قبل الوزارة بأنه في حال موافقة يوم الصرف ليوم السبت، فإنه يتم تأجيل إيداع الرواتب لليوم التالي له، حيث يتم الصرف في هذه الحالة يوم الأحد، وفي حال تم صدور أوامر ملكية بخصوص الرواتب، أو صدور قراراً من المالية السعودية أو مؤسسة نقد العربي السعودي، فسوف نوافيكم به حال إصداره، وقد تم إصدار أوامر ملكية بتاريخ 11 ربيع الثاني 1440 تقضي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام، وسط متابعة موقع نجوم مصرية المستمرة لأخر التصريحات والمستجدات حول جدول صرف الرواتب الحكومية بالمملكة.
التعليقات
الملك سلمان حفظاالله
متعب
الحمدالله على حال وبيض وجيهكم على العمل الي تقدمونه للموطنيين
يتقدم موقع نجوم مصرية لكم بجزيل الشكر، شكراً لك أخي الكريم.
الله يرزقنا بالعفو والعافيه
متى يصرف الراتب الحكومي لشهر جماد اول وصحيح خلوه بلميلادي
يمكنك الرجوع للجدول المرفق على مواعيد الصرف لهذا العام كاملةً، نعم أصبح صرف الرواتب بالميلادي.
الان على كذا مسروق منا 21 يوم والعن ابوصاحب الفكره ذي
تم صرف رواتب المتقاعدين في شهرجمادئ الاول 21/ 5 /1440 هـ
تم صرف رواتب المتقاعدين في شهرجمادئ الاولى 21/ 5/ 1440هـ
الحمد الله دائما وابدا الأمور طيبة والدنيا بخير والزمن الي نعيش في زمن ربيعي عسى الله لايغير علينا ولا يخلينا ننظر ل اتفهه الأسباب ونجحد بقيت الأنعام الي عنده عضو فاقدة ولا الم ملازمة يعرف حقيقت الحياة اتمنى التوفيق للجميع
الحمد لله دائماً وأبداً على نعمه التي لا تُحصى وفقك الله.
نبغى راتب اربت البوت
على كذا متى تنرفع المسيرات بداية تاريخ عربي او هجري
قولو الحمد لله ربي ياحفظ أبونا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ويطول عمره انا بصراحه ماعندي راتب حكومي لكن الحمد لله عاكل حال انااشتغل في موسسة والله العظيم ان راتبي 2700 لغيرها لكن الحمد لله لاحساب موطن ولا حافز والله راتبي يروح للديون وبرضه اقول الحمد لله أهم شي الصحة والعافية
دام عزك ياوطن ربي ياحفظ خادم الحرمين الشريفين ويبعد عنه كل شر
والله الواحد مايعيش إلا براتب عالي مثل خمسه الاف وفوق الدنيا غاليه ماهي مثل اول والا سعار مرتفعه
الحمد الله اللحين الا سعار مرتفعه لازم الرواتب من خمسه الاف وفوق
الحمد لله دائماً وأبداً.
الله يرزقك من واسع فضله ويرزقنا
سيدي عبدالفتح
الله يسود وجه راعي هالفكره الي خلانا على الحديده
علشان الاضاحي قدمو راتب اغسطس الناس بأمس الحاجه الذالك كلاً من الحاج والمعتمر
الجميع ينتظر “أمر ملكي” من خادم الحرمين الشريفين، بتقديم نزول الرواتب لهذا الشهر، أو صدور تصريح من مؤسسة نقد العربي السعودي أو وزارة المالية، وحال التصريح بتقديم موعد صرف الرواتب لشهر أغسطس، فسوف نوافيكم به فوراً عبر نجوم مصرية.
الظاهر انهم سجو منا وفوق ذلك المخالفات المروريه اللي كل شوي تدبل هذا الشي غير مرغوب فيه بعضها تروح عند التسديد وبعضها لا لازم تسدد طيب مو حرام طبعا الكلام هذا كله مو عشان ينزل الراتب الحمدالله بنعمه اللهم لك الشكر والحمد هذا لا يصح ولا يجوز واذا بتحطوني وزير المالية بكون شاكر لكم 😂😁
ياليت يتم تعديل التاريخ الهجري حسب البيان المذكور أعلاه حيث يتم تعديل السنة الهجرية بعد نهاية شهر ذي الحجه من عام 1439 ويكون بداية السنة الهجرية الجديدة 1440 للتوضيح فقط شاكر لكم اهتمامكم
نشكركم علي هذا التوضيح، شكراً لك.
الله المستعان علي هذه الرواتب…
ماعندكم مواضيع بعيده عن السعوديه وعن السعوديين والسعوديات خلاص مافي ولاموضوع غير هذه خلصة الدنيا
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هل فية راتب يوم ١٤٣٩/٩/٢٧رمضان ينزل رواتب الشركات؟؟؟
يا ناس فيه راتب قبل العيد
لم تصرح وزارة المالية بذلك، وسيتم الصرف في الموعد المحدد والمذكور بالمقال -بمشيئة الله- وفي حال التصريح بغير ذلك رسمياً، فسوف نقوم بتوفير موعد الصرف الجديد سواء كان بالتقديم أو التأخير عبر موقع نجوم مصرية.
الفرق فيه عشر أيام هل يعونها لنا اثر رجعي
بناءً علي الأوامر الملكية القاضية بصرف الرواتب في 27 من كل شهر ميلادي، فسيتم الصرف -بمشيئة الله- وفقاً للموعد المحدد بالميلادي، ولا يتم الصرف بأثر رجعي، وفي حال حدث تغيير في موعد نزول الرواتب فسوف نوافيكم به من خلال الموضوع عبر موقع نجوم مصرية.
التوقيت المحدد لصرف الرواتب هو يوم 27 من كل شهر ميلادي،، وهذا بناءً علي الأمر الملكي،، لذلك سيتم الصرف والإيداع في هذا الموعد ما لم يتم التصريح بغير ذلك،، وفي حال حدوث أي تغيير علي هذا الموعد، فسوف نوافيكم به فور الإعلان عنه.
اذا تم صرف الراتب يوم27/2/2018 فهذا معناه ٤٠ يوم اكثر من شهر هل سيدفع ال ٤٠ يوم ام ٣٠ يوم لانه فيه فرق ١٠ ايام