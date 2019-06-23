جدول صرف الرواتب السعودية 1440 وموعد نزول الراتب بالتاريخ الهجري والميلادي

جدول صرف الرواتب السعودية 1440هـ، تدور عمليات البحث في المملكة العربية السعودية عن مواعيد صرف الرواتب لعام 2019، حيث يشغل بال الكثير من المواطنين بالمملكة موعد نزوله، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم جدول الرواتب السعودية الجديد 2019 بالتاريخ الهجري والميلادي.
والجدير بالذكر أنه أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية لتوحيد تاريخ إصدار الفواتير لجميع الخدمات من فاتورة الكهرباء والمياه السعودية، ليكون الأسبوع الذي يليه هو موعد صرف رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية، وسوف نرفق لكم أدناه موعد نزول الرواتب وجدول الرواتب الجديد.
يذكر أنه أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من قبل، مرسوما ملكيا يقضي بتوحيد رواتب العاملين في المملكة العربية السعودية إلى أن يتم إيداعهم في السابع والعشرين من كل شهر ميلادي.
جدول صرف الرواتب السعودية 2019
|مسلسل
|اليوم
|التاريخ الميلادي
|التاريخ الهجري
|1
|الأحد
|27 يناير 2019
|21 جمادي الأولى 1440
|2
|الأربعاء
|27 فبراير 2019
|22 جمادي الثانية 1440
|3
|الأربعاء
|27 مارس 2019
|20 رجب 1440
|4
|الأحد
|28 أبريل 2019
|23 شعبان 1440
|5
|الاثنين
|27 مايو 2019
|22 رمضان 1440
|6
|الخميس
|27 يونيو 2019
|24 شوال 1440
|7
|الأحد
|28 يوليو 2019
|20 ذو القعدة 1440
|8
|الثلاثاء
|27 أغسطس 2019
|26 ذو الحجة 1440
|9
|الخميس
|26 سبتمبر 2019
|27 محرم 1441
|10
|الأحد
|27 أكتوبر 2019
|28 صفر 1441
|11
|الأربعاء
|27 نوفمبر 2019
|30 ربيع الأول 1441
|12
|الخميس
|26 ديسمبر 2019
|29 ربيع الثاني 1441
يوضح هذا الجدول مواعيد صرف الرواتب السعودية 2019، وسوف نتابع معكم كل ما هو جديد حول مواعيد صرف الرواتب وكافة الأخبار المتعلقة به.
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