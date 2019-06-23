جدول صرف الرواتب السعودية 1440 وموعد نزول الراتب بالتاريخ الهجري والميلادي

جدول صرف الرواتب السعودية 1440هـ، تدور عمليات البحث في المملكة العربية السعودية عن مواعيد صرف الرواتب لعام 2019، حيث يشغل بال الكثير من المواطنين بالمملكة موعد نزوله، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم جدول الرواتب السعودية الجديد 2019 بالتاريخ الهجري والميلادي.

والجدير بالذكر أنه أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية لتوحيد تاريخ إصدار الفواتير لجميع الخدمات من فاتورة الكهرباء والمياه السعودية، ليكون الأسبوع الذي يليه هو موعد صرف رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية، وسوف نرفق لكم أدناه موعد نزول الرواتب وجدول الرواتب الجديد.

يذكر أنه أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من قبل، مرسوما ملكيا يقضي بتوحيد رواتب العاملين في المملكة العربية السعودية إلى أن يتم إيداعهم في السابع والعشرين من كل شهر ميلادي.

جدول صرف الرواتب السعودية 2019

مسلسل اليوم التاريخ الميلادي التاريخ الهجري 1 الأحد 27 يناير 2019 21 جمادي الأولى 1440 2 الأربعاء 27 فبراير 2019 22 جمادي الثانية 1440 3 الأربعاء 27 مارس 2019 20 رجب 1440 4 الأحد 28 أبريل 2019 23 شعبان 1440 5 الاثنين 27 مايو 2019 22 رمضان 1440 6 الخميس 27 يونيو 2019 24 شوال 1440 7 الأحد 28 يوليو 2019 20 ذو القعدة 1440 8 الثلاثاء 27 أغسطس 2019 26 ذو الحجة 1440 9 الخميس 26 سبتمبر 2019 27 محرم 1441 10 الأحد 27 أكتوبر 2019 28 صفر 1441 11 الأربعاء 27 نوفمبر 2019 30 ربيع الأول 1441 12 الخميس 26 ديسمبر 2019 29 ربيع الثاني 1441 يوضح هذا الجدول مواعيد صرف الرواتب السعودية 2019، وسوف نتابع معكم كل ما هو جديد حول مواعيد صرف الرواتب وكافة الأخبار المتعلقة به.

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