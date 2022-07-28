جدول دعم الضمان الاجتماعي للكهرباء

تم إصدار جدول لدعم الضمان الاجتماعي للكهرباء إيمانًا بالدور العام الذي تلعبه إدارة الموارد البشرية داخل المملكة، وذلك في سبيل مواجهة أعباء المعيشة بالنسبة للأسر منخفضة الدخل، والسيدات المطلقات، والأيتام، وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وجاء ذلك بالتزامن مع رؤية المملكة 2030م، والتي تستهدف معيشة كريمة وتحسين للدخل بالنسبة لجميع من يحملون الجنسية السعودية ويقيمون بشكل دائم بالداخل.

ما طبيعة المساعدة في سداد فاتورة الكهرباء من جانب وزارة الموارد البشرية؟

هي عبارة عن سداد جزء من الفاتورة الخاصة باستهلاك الكهرباء، وقيمة ذلك تتوقف على عدد الأفراد المنتمين للأسرة ممن تم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، وسوف يتم دفع القيمة في حساب المستفيدين من المعاش، ويمكن أن يتم سداد فاتورة الكهرباء؛ من خلال الجمعيات الخيرية أو عبر الضمان الاجتماعي ذاته.

كيف يمكن تسجيل فاتورة الكهرباء للحصول على مبلغ الدعم من الضمان الاجتماعي؟

يمكن للمستفيد أن يقوم بتسجيل الفاتورة، والحصول على دعم الضمان الاجتماعي للكهرباء، ويكون ذلك عن طريق الدخول على صفحة البنك المستخدم في الدفع، ومن ثم النقر على أيقونة دفع الفواتير، واختيار شركة الكهرباء التابع لها المستفيد، ويتبعه اختيار الحساب، وتحديد قيمة المبلغ المستحق، والضغط على أيقونة الدفع.

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ما قيمة دعم الضمان الاجتماعي للكهرباء في المملكة؟

يتم دعم المواطنين بتحويل المبالغ في الحسابات الخاصة بهم، ويتضمن ذلك كافة من يستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي، ويستثنى من ذلك الفئات التي تستفيد من معاش الإعاقة المؤقتة، وتم تحديد قيمة الدعم كما يلي: