جدول العلاوات الفنية والبدلات للعسكرين الأفراد في السعودية 1444 وموعد الصرف

يحصل الفرد العسكري في المملكة العربية السعودية على علاوات إلى جانب الراتب العسكري، وقد صدرت المملكة العربية السعودية مرسوم ملكي في 24 ربيع أول 1397 يقتضي بتطبيق النظام على الأفراد العسكريين في المملكة العربية السعودية العاملين بدون استثناء في وزارات الداخلية والدفاع والطيران والحرس الوطني، وكذلك الاستخبارات العامة، نوضح في السطور التالي تفاصيل جدول العلاوات الفتية والبدلات للعسكريين الأفراد في السعودية 1444 وموعد صرف العلاوات.

جدول العلاوات الفنية للعسكريين 1444

يتم صرف العلاوات الفنية للعسكريين الأفراد وضباط الصف المنتظمين بالقوات المسلحة بكافة القطاعات، ويأتي جدول العلاوات الفنية للعسكريين 1444 في السعودية على النحو التالي:

هذا ويتم صرف للعسكريين علاوات ترتبط بدرجة الضرر والخطر المتعرضين لها الأفراد، ووفق نظام خدمة الأفراد بصفوف القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية، تشتمل العلاوات على ما يلي:

علاوة الخطر

يتم صرف علاوة الخطر للأفراد العسكريين لكل من الجندي والجندي الأول، والعريف، ووكيل رقيب، والرقيب، والرقيب الأول، ورئيس الرقباء بقيمة تبلغ 600 ريال سعودي.

علاوة الضرر والعدوى

يتم صرف علاوة الضرر والعدوى للأفراد العسكريين لكل من الجندي والجندي الأول، والعريف، ووكيل رقيب، والرقيب، والرقيب الأول، ورئيس الرقباء بقيمة تبلغ 750 ريال سعودي.

علاوة الأمن والاستخبارات

بالنسبة لعلاوة الأمن والاستخبارات، يتم صرفها لكل من الجندي والجندي الأول، والعريف، ووكيل رقيب، والرقيب، والرقيب الأول، ورئيس الرقباء بقيمة تبلغ ربع الراتب الأساسي لكل رتبة.

ويتم حسابها بضرب الراتب في 0.25

علاوة التدريس

جندي وجندي أول: 200 ريال سعودي.

عريف ووكيل رقيب: 300 ريال سعودي.

رقيب ورقيب أول: 350 ريال سعودي.

رئيس رقباء: 400 ريال سعودي.

علاوة الطيران

جندي وجندي أول: 300 ريال سعودي.

عريف ووكيل رقيب: 350 ريال سعودي.

رقيب ورقيب أول: 400 ريال سعودي.

رئيس رقباء: 500 ريال سعودي.

علاوة البحرية

جندي وجندي أول: 300 ريال سعودي.

عريف ووكيل رقيب: 350 ريال سعودي.

رقيب ورقيب أول: 400 ريال سعودي.

رئيس رقباء: 500 ريال سعودي.

علاوة الغطس

جندي وجندي أول: 300 ريال سعودي.

عريف ووكيل رقيب: 350 ريال سعودي.

رقيب ورقيب أول: 400 ريال سعودي.

رئيس رقباء: 500 ريال سعودي.

علاوة المظليين

جندي وجندي أول: 400 ريال سعودي.

عريف ووكيل رقيب: 400 ريال سعودي.

رقيب ورقيب أول: 400 ريال سعودي.

رئيس رقباء: 400 ريال سعودي.

علاوة القوات الخاصة

جندي وجندي أول: 400 ريال سعودي.

عريف ووكيل رقيب: 400 ريال سعودي.

رقيب ورقيب أول: 400 ريال سعودي.

رئيس رقباء: 400 ريال سعودي.

علاوة القوات الخاصة مظليين

جندي وجندي أول: 800 ريال سعودي.

عريف ووكيل رقيب: 800 ريال سعودي.

رقيب ورقيب أول: 800 ريال سعودي.

رئيس رقباء: 800 ريال سعودي.

علاوة الفدائيين

جندي وجندي أول: 200 ريال سعودي.

عريف ووكيل رقيب: 200 ريال سعودي.

رقيب ورقيب أول: 200 ريال سعودي.

رئيس رقباء: 200 ريال سعودي.

موعد صرف العلاوات الفنية للعسكريين

نظام العساكر في المملكة العربية السعودية قد حدد الموعد المقرر لصرف العلاوات الفنية للعسكريين، حيث يتم صرف العلاوات للفرد العسكري خلال مدة الاجازة والانتداب.

ويتم صرف العلاوات للمندوب وللملحق وكذلك المبتعث في حالة زاول العسكري العسكري نفس الاختصاص، وعندما لا يقوم بتأدية هذا العمل يسقط حقه في الحصول على العلاوة.