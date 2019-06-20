جدول الرواتب السعودية الجديد 2019 موعد نزول الراتب بالهجري والميلادي لمدة عام كامل

ننشر جدول الرواتب السعودية الجديد 2019 بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع بدء العام الميلادي، وذلك للإجابة على تساؤلات العديد من المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي السائلين عن متى نزول راتب الشهر الجاري، حيث تم تحديد موعد نزول الرواتب السعودية بتاريخ السابع والعشرون من كل شهر ميلادي تنفيذاً للأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القاضي بتوحيد موعد صرف الرواتب لكافة العاملين بالدولة.

واستكمالاً للتوجيهات الملكية الكريمة فقد تم إصدار أمراً ملكياً بتوحيد موعد صدور فواتير الخدمات (فاتورة الكهرباء، فاتورة المياه) ليكون في الأسبوع التالي لتاريخ صرف الرواتب السعودية، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر جدول الرواتب السعودية 2019 الجديد والمدة الزمنية المتبقية على نزول راتب الشهر المقبل بمشيئة الله تعالى (عداد الرواتب السعودية 2019).

جدول الرواتب السعودية الجديد 2019

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً كريماً يقضي بتوحيد موعد صرف الرواتب لكافة العاملين بالمملكة العربية السعودية، ليتم إيداع الرواتب في تاريخ (27 من كل شهر ميلادي)، حيث أصبح التقويم الميلادي هو التقويم الرئيسي الذي يتم على أساسه حساب الوقت المتبقي على موعد الإيداع في حسابات المستفيدين البنكية، فبعد أن كان يتم الصرف وفقاً للخامس من الأبراج الشمسية أو الإيداع بناءً على التقويم الهجري، فقد أصبح إيداع الرواتب مرتبطاً بالتاريخ الميلادي، وفي ظل ازدياد التساؤلات حول موعد نزول رواتب يناير 2019 بالتاريخ الهجري، فقد أرفقنا لمتابعي موقع نجوم مصرية جدول الرواتب السعودية الجديد 2019 وفقاً لتقويم أم القرى.

جدول رواتب السعودية 2019 كاملاً

مسلسل اليوم التاريخ الميلادي التاريخ الهجري 1 الأحد 27 يناير 2019 21 جمادي الأولى 1440 2 الأربعاء 27 فبراير 2019 22 جمادي الثانية 1440 3 الأربعاء 27 مارس 2019 20 رجب 1440 4 الأحد 28 أبريل 2019 23 شعبان 1440 5 الاثنين 27 مايو 2019 22 رمضان 1440 6 الخميس 27 يونيو 2019 24 شوال 1440 7 الأحد 28 يوليو 2019 20 ذو القعدة 1440 8 الثلاثاء 27 أغسطس 2019 26 ذو الحجة 1440 9 الخميس 26 سبتمبر 2019 27 محرم 1441 10 الأحد 27 أكتوبر 2019 28 صفر 1441 11 الأربعاء 27 نوفمبر 2019 30 ربيع الأول 1441 12 الخميس 26 ديسمبر 2019 29 ربيع الثاني 1441

يوضح جدول الرواتب السعودية الجديد 2019 السابق، مواعيد صرف الرواتب السعودية الجديدة للعام الميلادي الجديد، حيث يوضح تاريخ صرف الرواتب السعودية بالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي وفقاً لمواعيد الإيداع الرسمية المحددة سلفاً، وقد تم تحديد موعد صرف رواتب حساب المواطن بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، ومن خلال موقع نجوم مصرية يمكنكم التعرف على موعد نزول رواتب حساب المواطن السعودي الشهر الجاري والمدة المتبقية على الصرف (عداد حساب المواطن)، كما أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن البدء في إصدار فواتير الكهرباء لمشتركيها بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم الصرف على مدار عدة أيام متتالية حتى الانتهاء من كافة الفواتير.

تحديث: تم الإعلان رسمياً من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي أوقات دوام البنوك بالمملكة خلال شهر رمضان 1440، وبناءً على التعميم الصادر عن المؤسسة فسوف تكون أوقات العمل اليومية للبنوك بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتعامل مع الجمهور خلال أيام شهر رمضان المبارك ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً، ومن يرغب في التعرف على موعد ومدة إجازة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية.

موعد نزول راتب يونيو 2019| شوال 1440

وفقاً للمواعيد الرسمية المحددة من قبل وزارة المالية بالمملكة العربية لإيداع رواتب الموظفين بالقطاع العام الحكومي، ورداً على تساؤلات العديد من العاملين بقطاع الدولة الحكومي عن متى نزول رواتب شوال 1440، فمن المقرر أن يتم إيداع الرواتب طبقاً للموعد المذكور من خلال جدول الرواتب السعودية الجديد 2019 بمشيئة الله تعالى، وسوف يتم صرف رواتب يونيو 2019 وفقاً للموعد التالي:

موعد نزول الراتب: الخميس بتاريخ 27 يونيو 2019 الموافق لتاريخ 24 شوال 1440هـ.



الراتب الوقت المتبقي على الصرف الرواتب الحكومية 7 أيام حساب المواطن 20 يوماً التقاعد الحكومي 5 أيام التقاعد الخاص “ساند” 11 يوماً الضمان الاجتماعي 14 يوماً التأهيل 8 أيام حافز 14 يوماً

أما عن عداد الرواتب للشهر الجاري، فإن المدة الزمنية المتبقية على نزول رواتب شهر مايو اعتباراً من اليوم الخميس 20 يونيو 2019 الموافق 17 شوال 1440 وحتى موعد نزول الراتب الرسمي، فإن عدد الأيام المتبقية هو (7 أيام)، وقد صرحت وزارة المالية السعودية أنه في حال تمت موافقة تاريخ إيداع الرواتب المُحدد 27 من الشهر الميلادي ليوم الجمعة، فسوف يتم الصرف والإيداع يوم الخميس السابق له، أما في حال تمت موافقة تاريخ الإيداع ليوم السبت، فسيتم نزول الراتب في حسابات الموظفين البنكية يوم الأحد التالي له، وسوف يتم نزول رواتب شوال 1440 في الموعد الرسمي المحدد والمذكور من خلال جدول الرواتب السعودية الجديد 2019 المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

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