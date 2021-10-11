جدول التعليم الجديد في المملكة العربية السعودية 1443 هجري

تسعى أغلب دول العالم إلى تطوير نظام التعليم ورفع مستواه، وتطلق وزارات التربية والتعليم في بداية كل عام جداول العام الدراسي الجديد وكل ما يتعلق فيه من مواعيد وأنظمة جديدة، سنتحدث في مقالنا هذا نظام التعليم الجديد في المملكة العربية وما يتضمنه من موعد بدايته وموعد انتهائه ومواعيد الامتحانات، تابع معنا بتعرف على جميع مواعد الإجازات وفترات الدوام الجديدة لتعليم في السعودية.

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نظام التعليم الجديد في المملكة

في إطار خطتها لتطوير التعليم أصدرت وزارة التعليم السعودية نظامًا جديدًا من المتوقع تطبيقها على عدة مراحل حتى عام 2030 وذلك من خلال رؤية المملكة في مجال التعليم وذلك للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين مخرجات التعليم في المملكة من إعداد الطلاب الحاملين بالعلم والمهارات التي تجعلهم يلتحقوا بسوق العمل، ومن أبرز مظاهر النظام التعليمي الجديد في المملكة والذي بدأت الوزارة تطبيقه منذ بداية العام الدراسي الحالي،ومن أهم هذه المظاهر.

زيادة عدد ساعات الدراسة.

زيادة عدد الحصص الدراسية.

زيادة فصل دراسي جديد لتصبح ثلاثة فصول بدلاً من فصلين.

زيادة المقررات الدراسية.

إدخال مقررات دراسية جديدة، وترحيل بعض المقررات الدراسية لصفوف دراسية مختلفة.

الخطة الدراسية للعام الدراسي 2021/2022.

أطلقت وزارة التعليم السعودي الخطة الدراسية الشاملة للعام الدراسي والتى جاءت كالتالي:

بداية الفصل الدراسي الأول: يوم الأحد 21 التاسع والعشرين من أغسطس 2021.

إجازة اليوم الوطني: في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر سبتمبر 2021.

إجازة نهاية أسبوع مطولة: يومي الأحد والاثنين، الموافق السابع عشر والثامن عشر من شهر أكتوبر 2021.

إجازة نهاية أسبوع مطولة: يوم الخميس التاسع والعشرين الموافق الرابع من نوفمبر 2021.

بداية إجازة الفصل الدراسي الأول: في الخامس والعشرين من نوفمبر لعام 2021.

بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني: الأحد الخامس من ديسمبر لعام 2021 .

إجازة نهاية أسبوع مطولة: يوم الأحد التاسع عشر من ديسمبر 2021.

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني: تبدأ يوم الخميس الموافق السادس من يناير لعام 2022.

بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني: الموافق السادس عشر من يناير لعام 2022.

إجازة نهاية أسبوع مطولة: يومي الأربعاء والخميس الثاني والثالث من شهر فبراير لعام 2022.

إجازة مطولة لنهاية أسبوع : يومي الأربعاء والخميس الموافق الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر فبراير لعام 2022 .

بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني: العاشر من شهر مارس 2022.

بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثالث: العشرين من مارس لعام 2022.

بداية إجازة عيد الفطر: بنهاية دوام يوم الاثنين الخامس والعشرين من أبريل لعام 2022.

بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر: الثامن من مايو لعام 2022.

إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأربعاء والخميس الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر مايو 2022.

إجازة نهاية أسبوع مطولة: الخامس عشر والسادس عشر من شهر يونيو 2022.

بداية إجازة نهاية العام الدراسي: في الثلاثين من يونيو لعام 2022.

التقويم الدراسي الجديد

وفق ما أعلنته وزارة التعليم فان التقويم الدراسي كالآتي: