جدول استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1444 الجديد وقيمة الدعم وفقًا لعدد الأسرة للمؤهلين دفعة محرم

إن النظام الخاص برواتب الضمان الجديد به مقدار الدعم لكل مستفيد، وفقاً لأعداد الأسرة، كما أنه يحدد لكم قيمة الدعم المذكورة، ونظراً لأهمية هذا السلم فإن الكثير من الأشخاص يقومون بالبحث عنه بشكل دائم مما جعله متصدراً المواقع، ومن خلال هذا المقال سنقوم بتقديم جدول رواتب الضمان الجديد.

جدول استحقاق الضمان المطور

إن سلم الرواتب به قيمة الدعم ويوضح لكم الحد الأدنى الذي يتم احتسابه للمعاش، بالإضافة لقيمة الدخل وفقاً للوائح التنفيذية المعتمدة بالنظام، كما أنه تحتسب قيمة المعاش من خلال الطرح للدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى الذي يتم احتسابه للمعاش، وإليكم سلم رواتب الضمان وهو كالآتي:

أولاً إن كان فرداً واحداً 1000 ريال سعودي.

فردين 1,285 ريال.

أما قيمة الدعم لثلاثة أشخاص 1570 ريال.

دعم أربعة أشخاص 1855 ريال.

قيمة الضمان لخمس أفراد 2140 ريال.

الدعم الخاص بست أفراد 2,420 ريال.

أما عن الدعم لسبع أفراد 2,710 ريال.

الدعم لثماني أفراد 3000 ريال.

الدعم الخاص تسع أفراد 3280 ريال.

قيمة الدعم 10 أشخاص 3560 ريال.

الدعم المستحق 11 شخص 3840 ريال.

12 شخص 4130 ريال.

13 شخص 4410 ريال.

14 فرد 4700 ريال.

15 شخص 5,000 ريال.

مميزات نظام الضمان المطور

هناك الكثير من المميزات التي تكمن وراء إنشاء نظام الضمان المطور الجديد، ويمكنكم تقديم شكوى، وإليكم هذه المميزات وهي كالآتي:

أولاً تحقيق مبدأ التكافل والعدالة حيث أن النظام الجديد قد حرص على التوفير لكثير من الآليات المتضمنة لضمان وصول الأموال للأشخاص

المستحقين بمنتهى العدل والتكافؤ.

البرنامج يراعي الفئات الأكثر احتياجاً لتلبية متطلبات كل أسرة مع المراعاة لجميع الفئات التي تكون مستحقة للدعم.

التلبية لكافة احتياجات المستفيدين حيث أنه سيتم اعتماد آلية جديدة تحدد دخل المستفيدين من الضمان وفقاً للنظام الجديد لتلبية احتياجات الشخص المحتاج.

التسجيل بالضمان الجديد

توجد بعض الخطوات التي تلزم حتى يتمكن الشخص من التسجيل للحصول على الضمان المطور، وإليكم هذه الخطوات وهي كالآتي: