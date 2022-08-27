جدول اجازات المدارس 1444 في السعودية وفقًا للتقويم الدراسي الجديد لوزارة التعليم

وزارة التعليم وضعت التقويم الدراسي الجديد لعام 1444 والذي تضمن ثلاث فصول دراسية لكي تمنح الطلاب وقت أطول لدراسة المقررات الدراسية بشكل تفصيلي، وعقب ذلك بدأ البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب عن جدول اجازات المدارس 1444 لكي يتعرفون على أيام الدوام والأيام الخاصة بالعطلات سواء الرسمية أو المطولة، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل الآخرى.

جدول اجازات المدارس 1444

عقب وضع التقويم الدراسي للثلاث فصول بدأ البحث عن الجدول الخاص باجازات المدارس بالسعودية لكي يتعرفون على أيام العُطل الرسمية والمطولة لكي يأخذون قسط من الراحة، حيث حرصت الوزارة على وضع تلك الإجازات نظرًا لزيادة عدد الأيام الدراسية وسوف نوضح ذلك عبر الآتي:

بداية الدراسة 1444

أعلنت وزارة التعليم التقويم الدراسي الجديد والذي شمل الثلاث فصول الدراسية، حيث تضمن العديد من الإجازات المطولة والرسمية أيضًا لكافة المراحل دون استثناء مرحلة منهم، حيث ستبدأ الدراسة غدًا الموافق 28 أغسطس لعام 2022 بشكل حضوري مع وضع خطة تمهيدية لاستقبال الطلاب وخاصة الابتدائي لكي يأهلونهم في التعامل مع المعلمين بشكل جيد، والجدير بالذكر أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030 وهي النهوض بالعملية التعليمية.

اجازة اليوم الوطني للمدارس

الحكومة السعودية سوف تمنح الطلاب إجازة لليوم الوطني السعودي في تاريخ 21 و 22 سبتمبر وهذا سيوافق يومي الأربعاء والخميس، حيث قامت الوزارة مُنذ الإعلان عن التقويم بوضع تلك العطلة لكي يحصلون عليها مثل باقي الفئات وهما موظفي القطاع الحكومي والخاص وغيرهم من القطاعات الآخرى، فالوزارة تبذل قصارى جهدها لتوفير الكثير من الأمور المتعلقة بسير العملية التعليمية دون توقف أو انقطاع.

رابط موقع وزارة التعليم

يُمكنك الدخول إلى رابط موقع وزارة التعليم الرسمي والذي من خلاله توفر جميع المواعيد الخاصة بالدراسة والإجازات أيضًا، كما توفر جميع الأخبار الجديدة في التعليم لكافة المراحل التعليمية للتأكد من مدى صحة أي خبر، كما توفر إمكانية التواصل معها عبر الصفحة الرسمية لها عبر منصة تويتر الرسمية، وأتاحت أيضًا رقم للتواصل وهو 19996 في جميع أيام الأسبوع لتقديم أي شكاوى أو بلاغات أو الاستفسار عن أي أمر آخر، كما يُمكنك التواصل عبر الصفحة عبر الانستقرام.