حقيقة “تعديل جدول إزالة عشوائيات جدة”… وما هي مواعيد إشعار الأحياء العشوائية

إسلام إبراهيم محمد

العديد من الأخبار التي تم تداولها بالمملكة العربية السعودية بعد الإعلان من قِبل “الأمانة العامة” حول خريطة إزالة عشوائيات جدة، وجدير بالذكر أنه تم توضيح خريطة جدة الذكية الإزالة ولكن استمر تداول تلك الأخبار بشكل مُكثف خلال الأيام القلائل الماضية، وذلك حتى قامت الأمانة العامة بإزاحة الستار وتوضيح حقيقة تعديل جدول إزالة عشوائيات جدة.. وفيما يلي مُتابعة سريعة على تفاصيل الخبر.

تعديل جدول إزالة عشوائيات جدة
المحتويات
هل هُناك تعديل في جدول إزالة عشوائيات جدة؟
تعديل مواعيد إزالة أحياء جدة العشوائية
مواعيد إشعار عشوائيات جدة

هل هُناك تعديل في جدول إزالة عشوائيات جدة؟

بحلول صباح اليوم السبت قامت “الأمانة العامة” بالكشف عن خبر تعديل خريطة جدة الذكية ومواعيد إشعارات إيقاف وفصل الخدمات عن المُواطنين، ومن جانبها نفت “أمانة جدة” ما تم تناقله عبر مِنصة التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة Twitter حول اتخاذ خطوة تعديل مواعيد إزالة الأحياء العشوائية في محافظة جدة، وتم عرض “موعد أقرب إزالة بجدة

تعديل مواعيد إزالة أحياء جدة العشوائية

خريطة جدة الذكية للإزالة الأحياء العشوائية وجدول ومواعيد الإزالات القادمة

كيفية طلب تعويض إزالة المناطق العشوائية في السعودية 1443 هجري

ومن جانب آخر تم الإعلان على أن الأمانة العامة تسير وفقاً للخطة الموضوعة وأيضاً جدول خريطة إزالة جدة 1443 الذي تم وضعه مُسبقاً، وخلال تلك الفترة قامت أمانة جدة بإشعار السُكان بأحياء “الرحاب” و “حي العزيزية” بفصل الخدمات، فيما تستمر أمانة جدة باستكمال باقي المراحل خلال الأوقات السابقة.

تعديل جدول إزالة عشوائيات جدة

مواعيد إشعار عشوائيات جدة

بالفعل تم إشعار المُواطنين بحي “بني مالك” وأيضاً حي الورود بالإزالة بدءً من يوم 7 مايو 2022 مـ، وتم إشعار المُواطنين بحي “الجامعة” وحي “مشرفة” بدءً من يوم 14 مايو 2022 مـ، أما عن حي “الرحاب” و “حي العزيزية” فقد تم الإشعار بتاريخ 21 مايو 2022 مـ، وفيما يلي مواعيد إشعار عشوائيات جدة القادمة:

الحي

موعد الإشعار

حي الروابي

28 مايو 2022

حي الربوة – المتنزهات – قويزة 1

11 يونيو 2022

حي الفضل  – العدل

16 يونيو 2022

كيلو 14 الشمالي

30 يونيو 2022
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إسلام إبراهيم محمد

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017


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