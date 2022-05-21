حقيقة “تعديل جدول إزالة عشوائيات جدة”… وما هي مواعيد إشعار الأحياء العشوائية

العديد من الأخبار التي تم تداولها بالمملكة العربية السعودية بعد الإعلان من قِبل “الأمانة العامة” حول خريطة إزالة عشوائيات جدة، وجدير بالذكر أنه تم توضيح خريطة جدة الذكية الإزالة ولكن استمر تداول تلك الأخبار بشكل مُكثف خلال الأيام القلائل الماضية، وذلك حتى قامت الأمانة العامة بإزاحة الستار وتوضيح حقيقة تعديل جدول إزالة عشوائيات جدة.. وفيما يلي مُتابعة سريعة على تفاصيل الخبر.

هل هُناك تعديل في جدول إزالة عشوائيات جدة؟

بحلول صباح اليوم السبت قامت “الأمانة العامة” بالكشف عن خبر تعديل خريطة جدة الذكية ومواعيد إشعارات إيقاف وفصل الخدمات عن المُواطنين، ومن جانبها نفت “أمانة جدة” ما تم تناقله عبر مِنصة التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة Twitter حول اتخاذ خطوة تعديل مواعيد إزالة الأحياء العشوائية في محافظة جدة، وتم عرض “موعد أقرب إزالة بجدة”

تعديل مواعيد إزالة أحياء جدة العشوائية

ومن جانب آخر تم الإعلان على أن الأمانة العامة تسير وفقاً للخطة الموضوعة وأيضاً جدول خريطة إزالة جدة 1443 الذي تم وضعه مُسبقاً، وخلال تلك الفترة قامت أمانة جدة بإشعار السُكان بأحياء “الرحاب” و “حي العزيزية” بفصل الخدمات، فيما تستمر أمانة جدة باستكمال باقي المراحل خلال الأوقات السابقة.

مواعيد إشعار عشوائيات جدة

بالفعل تم إشعار المُواطنين بحي “بني مالك” وأيضاً حي الورود بالإزالة بدءً من يوم 7 مايو 2022 مـ، وتم إشعار المُواطنين بحي “الجامعة” وحي “مشرفة” بدءً من يوم 14 مايو 2022 مـ، أما عن حي “الرحاب” و “حي العزيزية” فقد تم الإشعار بتاريخ 21 مايو 2022 مـ، وفيما يلي مواعيد إشعار عشوائيات جدة القادمة: