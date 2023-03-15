“رئاسة الحرمين” تُعلن جدول أئمة المسجد الحرام في رمضان.. و”الجهني والدوسري” في ليلة 27

من قِبل “الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي” تم الإعلان اليوم عن جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام في شهر رمضان المبارك، وتم الإعلان أيضاً من قِبل “رئاسة الحرمين” عن أئمة التسليمات الأولى و التسليمتين الأخيرتين بليلة 27 رمضان، وسوف نُوضح لكم عبر “نجوم مصرية” المزيد من التفاصيل.

الجهني والدوسري في ليلة 27 رمضان

على سياق مُتصل تم الإعلان أيضاً أنه سوف يئم المصلين كُل من فضيلة الشيخ “ياسر الدوسري” وفضيلة الشيخ “عبدالرحمن السديس” الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، وفضيلة الشيخ “عبدالله الجهني” وفضيلة الشيخ “ماهر المعيقلي” وفضيلة الشيخ “بندر بليلة”، ومن جانبها أيضاً نوهت “رئاسة الحرمين” أن الشيخ “الجهني” سوف يؤم المصلين في التسليمات الأولى ليلة الـ 27 من رمضان، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر سوف يؤم الناس “الشيخ الدوسري”.

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