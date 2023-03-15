أخبار السعودية

“رئاسة الحرمين” تُعلن جدول أئمة المسجد الحرام في رمضان.. و”الجهني والدوسري” في ليلة 27

إسلام إبراهيم محمد

من قِبل “الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي” تم الإعلان اليوم عن جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام في شهر رمضان المبارك، وتم الإعلان أيضاً من قِبل “رئاسة الحرمين”  عن أئمة التسليمات الأولى و التسليمتين الأخيرتين بليلة 27 رمضان، وسوف نُوضح لكم عبر “نجوم مصرية” المزيد من التفاصيل.

جدول أئمة المسجد الحرام في رمضان

الجهني والدوسري في ليلة 27 رمضان

قد يهمك:

دار الإفتاء توضح حكم كلام المخطوبين في رمضان.. احذر تحريك الغرائز

تخفيضات وعروض تجنن من “كازيون” قبل رمضان.. مكرونة وفراخ بأسعار زمان

نظافة رمضان بسرعة وسهولة.. طريقة سحرية لتنظيف الستائر المطرزة والبلتكانات

على سياق مُتصل تم الإعلان أيضاً أنه سوف يئم المصلين كُل من فضيلة الشيخ “ياسر الدوسري” وفضيلة الشيخ “عبدالرحمن السديس” الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، وفضيلة الشيخ “عبدالله الجهني” وفضيلة الشيخ “ماهر المعيقلي” وفضيلة الشيخ “بندر بليلة”، ومن جانبها أيضاً نوهت “رئاسة الحرمين” أن الشيخ “الجهني” سوف يؤم المصلين في التسليمات الأولى ليلة الـ 27 من رمضان، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر سوف يؤم الناس “الشيخ الدوسري”.

جدول أئمة المسجد الحرام في رمضان

|كُل عام وأنتم بخير|

Avatar of إسلام إبراهيم محمد
إسلام إبراهيم محمد

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017


اترك تعليقاً
أحدث المقالات