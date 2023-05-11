جدل واسع حول مقطع فيديو يظهر احتراق نيزك ضخم في سماء المدينة المنورة

انتشر في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو يظهر وميض يشع في سماء المدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية، وقد أوضح الخبير الفلكي ملهم هندي، -في البداية- أن الفيديو المتداول لا يمت لصلة بسماء المدينة المنورة، إنما هو حَدَّثْ مشابه قد حَدَثَ قبل أيام في دولة الجزائر الشقيقة، كما نشر الفيديو الأصلي عبر صفحته الرسمية، وكتب الخبير الفلكي ملهم هندي، تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هناك أشخاصا شهدوا بأنهم رأوا جرم سماوي، احترق فور ملامسته للغلاف الجوي للأرض، وكان ذلك في سماء المدينة المنورة، في الساعة 10:00 مساء الأمس الأربعاء، وقد أفاد شهود العيان أن لونه كان أخضر، وفي الغالب هو عبارة عما يعرف علميا كرة نار، أو الشهاب الذي يحترق فور ملامسة الغلاف الجوي للأرض، كما بين ملهم هندي أن مقاطع الفيديو والصور لا تجزم بحدوث الواقعة، ولا يوجد حتى الآن أي بيان رسمي بسقوط أقمار صناعية في هذا الوقت، وأشار مجددا أن الفيديو المتداول ليس في منطقة المدينة المنورة.

ثم عاد بعد ذلك الخبير الفلكي ملهم هندي، ونشر تغريدة أخرى بها مقطع فيديو، يظهر فعلا نيزك يظهر في سماء المدينة المنورة وتمت مشاهدته على نطاق واسع، في منطقة المدينة النبوية وكان وقت وقوع الحدث في الساعة 8:55، مساء الأمس الأربعاء الموافق 10/5/2023، معقبا على مقطع الفيديو أن سرعة النيزك وإضاءته توضح، أنه فعلا احترق وقت ملامسة الغلاف الجوي على علو مرتفع جدا.

ومن جانبه غرد الباحث في علوم الطقس والأرصاد الجوية، عبد العزيز الحصيني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرا إلى أن رواد التواصل الاجتماعي نشروا مقطع فيديو، يبرز سقوط نيزك على منطقة المدينة المنورة في مساء الأمس الأربعاء، الموافق 21 شوال 1444، وقد ظهر في مقطع الفيديو نيزك يسقط بغتة ويحترق، وعلق الحصيني على الحدث بأنه لا يعلم طبيعة هذا الجسم، ولكن ما تمت رؤيته يدخل ضمن ما يعرف باسم “الشهاب” إلا إذا ثبت العكس، وهي ظاهرة طبيعية تحدث بإستمرار على فترات متفاوتة، وبأحجام وأشكال مختلفة، والله أعلم.