«جدة ويفز» تجذب العشاق

جذبت منطقة «جدة ويفز» في الموسم الحالي 2022 عشاق الفعاليات الرياضية البحرية، والرياضات المشوقة، بالعديد من الأنشطة المتميزة لمرتادي الأجواء البحرية الفريدة، ومحبي المغامرات المائية المتنوعة، واستقطبت مثل هذه الفعاليات المبتكرة والجديدة زوار الموسم من الداخل والخارج، وسجلت “جدة ويفز” إقبالا كبيرا من السياح بمختلف الأعمار، خاضوا خلالها الكثير من التجارب المشوقة، واستمتعوا بالعروض المقدمة في أجواء بحرية فريدة.

أبرز العروض الحماسية

وتتيح جدة ويفز لمختلف الفئات العمرية الاستمتاع بالعروض الحماسية والمشوقة، وذلك مثل “التجديف بالكاياك” وهي إحدى الفعاليات البحرية المشوقة والمثيرة التي يستطيع فيها الزائر الاستمتاع بالأجواء المنعشة تحت أشعة الشمس.

كما توجد “دراجات شيلر” المائية المصممة لإيجاد تجربة مائية مشوقة، و “السي پوپ” وهي عبارة عن سكوترات صديقة للبيئة تتيح استكشاف البحر بطريقة جديدة ومبتكرة.

وتوفر منطقة “جدة ويفز” تجربة ركوب “الجت سكي” و “التجديف بالوقوف” وزورق الصيد “هوبي” المجهز بأحدث التقنيات ورياضة “الفلاي بوردنق” الطائرة بارتفاع 30 متر.

وتطرح أيضا تجربة القوارب، وخوض رحلة مثيرة ممتعة وسط البحر، والعديد من الرياضات المختلفة الأخرى التي يميل إليها الزوار والسياح

أسعار الدخول وأهم الشروط والأحكام

وأما عن سعر تذكرة دخول “جدة ويفز” فهو 85 ريالا سعوديا، لكن هناك العديد من الشروط لخوض تلك التجربة المثيرة، وأبرز تلك الشروط ما يلي: