جدة تفتح أبوابها للعالم الإسلامي: السعودية تستضيف أعمال الإيسيسكو

تستضيف المملكة العربية السعودية في مدينة جدة أعمال الدورة الـ44 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والتي تشارك فيها 54 دولة من دول الأعضاء في المنظمة، ويهدف الاجتماع إلى مناقشة أعمال وخطط المنظمة وتحديد الأعمال والاستراتيجيات اللازمة لتطوير قطاعات التعليم والثقافة والعلوم في العالم الإسلامي.

دعم سعودي للحراك التربوي والثقافي والعلمي

تأتي استضافة السعودية لأعمال المجلس التنفيذي انطلاقًا من دعمها للحراك التربوي والثقافي والعلمي إقليميًا ودوليًا، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز دورها كقوة إيجابية في العالم، وتمثل السعودية في الاجتماع باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، التي تعمل على تنفيذ برامج ومشاريع المنظمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ما هي رؤية المملكة 2030؟

رؤية المملكة 2030 هي خطة استراتيجية تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد بشكل رئيسي على النفط إلى اقتصاد متنوع ومبتكر ومنافس عالميًا، وتشمل الرؤية مجموعة من الأهداف والمبادرات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ما هي اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم؟

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم هي الهيئة الرسمية الممثلة للمملكة في منظمة الإيسيسكو، وتتبع وزارة التعليم، وتهدف اللجنة إلى تعزيز التعاون والتبادل الثقافي والعلمي بين السعودية والدول الأخرى في إطار المنظمة، وتنفيذ برامجها ومشاريعها في مجالات التربية والثقافة والعلوم.

تبني مخرجات المجلس التنفيذي في المؤتمر العام

يستمر الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي على مدى ثلاثة أيام، من 16 إلى 18 يناير 2024م، ويناقش مختلف القضايا والموضوعات المتعلقة بأنشطة وميزانية وتقارير المنظمة، كما يناقش الاجتماع مشروع الخطة الاستراتيجية الثالثة للمنظمة للفترة 2024-2028م، والتي تركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتُعتمد مخرجات المجلس التنفيذي ضمن اجتماع المؤتمر العام للمنظمة الذي يعد السلطة التشريعية الأولى فيها، والذي ينعقد كل ثلاث سنوات.

ما هي أهداف التنمية المستدامة؟

أهداف التنمية المستدامة هي مجموعة من 17 هدفًا و169 هدفًا فرعيًا تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة في عام 2015، وتهدف إلى إنهاء الفقر والجوع والمرض والتمييز والتلوث والتغير المناخي وغيرها من المشكلات العالمية بحلول عام 2030.

منظمة الإيسيسكو: رؤية ورسالة

تُعنى منظمة الإيسيسكو المنبثقة من منظمة التعاون الإسلامي بتطوير نمو قطاعات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتواصل الثقافي، وذلك ضمن الاستراتيجية العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهادفة لتحقيق نمو مستدام في كافة القطاعات لكل الدول الإسلامية، وتسعى المنظمة إلى تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية في مجالات تخصصها، وتقديم الدعم والمساعدة.