تعاون مشترك بين أمانة جدة و”هيئة كفاءة الإنفاق” في هذه المجالات

قام وفدٌ من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بزيارة أمانة محافظة جدة؛ من أجل الاطّلاع على أفضل الممارسات المعمول بها في تشغيل وصيانة الطرق بمختلف فئاتها، بما يشمل الأرصفة والجسور والأنفاق وإنارة الطرق، إضافة إلى ممارسات صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار.

تفاصيل اللقاء

وتضمن اللقاء استعراض محفظة عقود التشغيل والصيانة لدى الأمانة، وآليات التعاقد المتبعة ونطاقاتها واستعراض حجم الأصول، إضافة إلى المنصات والأنظمة الرقمية المستخدمة في إدارة الأصول والعمليات مثل: أنظمة التحكم بالإنارة ومنصات تقييم الأرصفة.

كما إستعرض الجانبان أساليب الصيانة المثلى وطرق تقدير الاحتياجات بحسب أفضل الممارسات، فضلًا عن أبرز فرص معالجة التحديات وتأثيرها على كفاءة التشغيل والصيانة.

تفاصيل برنامج الزيارة

وشمل برنامج الزيارة التعرف على الأنظمة المحوسبة لعمليات التشغيل الهندسي لشبكات البنية التحتية، والوقوف على الآليات التشغيلية المعتمدة، إلى جانب استعراض تجربة الأمانة في تطبيق مبادرات كفاءة الإنفاق وتطوير مبادراتها في تحسين جودة البنية التحتية.

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة جاءت في إطار تعزيز التعاون المشترك بين أمانة محافظة جدة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بما يُسهم في الارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية، وتذليل التحديات، وتحقيق مستهدفات كفاءة الإنفاق، والرفع من جودة البنية التحتية والخدمات البلدية.