أخبار السعودية

تعاون مشترك بين أمانة جدة و”هيئة كفاءة الإنفاق”  في هذه المجالات

آياتي خيري

قام وفدٌ من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بزيارة أمانة محافظة جدة؛ من أجل الاطّلاع على أفضل الممارسات المعمول بها في تشغيل وصيانة الطرق بمختلف فئاتها، بما يشمل الأرصفة والجسور والأنفاق وإنارة الطرق، إضافة إلى ممارسات صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار.

تفاصيل اللقاء

وتضمن اللقاء استعراض محفظة عقود التشغيل والصيانة لدى الأمانة، وآليات التعاقد المتبعة ونطاقاتها واستعراض حجم الأصول، إضافة إلى المنصات والأنظمة الرقمية المستخدمة في إدارة الأصول والعمليات مثل: أنظمة التحكم بالإنارة ومنصات تقييم الأرصفة.

كما إستعرض الجانبان أساليب الصيانة المثلى وطرق تقدير الاحتياجات بحسب أفضل الممارسات، فضلًا عن أبرز فرص معالجة التحديات وتأثيرها على كفاءة التشغيل والصيانة.

تفاصيل برنامج الزيارة

وشمل برنامج الزيارة التعرف على الأنظمة المحوسبة لعمليات التشغيل الهندسي لشبكات البنية التحتية، والوقوف على الآليات التشغيلية المعتمدة، إلى جانب استعراض تجربة الأمانة في تطبيق مبادرات كفاءة الإنفاق وتطوير مبادراتها في تحسين جودة البنية التحتية.

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة جاءت في إطار تعزيز التعاون المشترك بين أمانة محافظة جدة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بما يُسهم في الارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية، وتذليل التحديات، وتحقيق مستهدفات كفاءة الإنفاق، والرفع من جودة البنية التحتية والخدمات البلدية.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.